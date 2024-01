Ratikkapysäkin nimestä on käyty kiistaa jo toista vuotta Tampereella – kaupunki ei aio antaa periksi

Tampereella on käynnissä pitkään kestänyt vääntö ratikkapysäkin nimestä. Asiasta on tehty jo päätös ja siitä kaksi valitusta, ja kohta se on taas käsittelyssä.

Yksi asia on varma:

– Kaikki muut nimet käyvät paitsi Niemen kartano, toteaa Jalo Pirhonen.

Hän on pysäkin lähellä olevan Rientola-keskusta pyörittävän Rientola–säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunta antoi Federleynkadulla sijaitsevalle Niemenrannan ratikkapysäkille nimen Niemen kartano vuonna 2022. Sen jälkeen nimestä on valitettu jo siis kahteen kertaan.

Säätiö haluaisi, että pysäkin nimi muutetaan Rientolaksi tai Rientola-keskukseksi.

– Se ohjaisi helpommin perille tamperelaiset, joille tätä paikkaa rakennetaan.

Katso videolta, miten Rientola-säätiön hallituksen puheenjohtaja Jalo Pirhonen perustelee nimen vaihdosvaatimusta. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Antti Eintola / Yle.

Vastustuksen kannalta erikoista on, että Rientola-säätiö käytti vielä itsekin muutama vuosi sitten alueestaan nimeä Niemen kartano.

Pirhosen mukaan aluetta markkinoidaan jatkossa Rientola-keskuksena riippumatta pysäkin nimestä. Hän arvelee, että nykyinen nimi aiheuttaa sekaannusta viereisen Lielahden kartanon kanssa.

Lielahden kartanon omistaa puolestaan Tampereen kaupunki.

Yli 500-vuotinen historia taustana

Kiistan molemmat osapuolet vetoavat kannoissaan historiaan. Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunnan puheenjohtaja Jarno Lahtinen muistuttaa, että Niemen kylällä ja kartanolla on yli viidensadan vuoden historia.

– Näin pysäkin nimeä ei tarvitse sadankaan vuoden päästä vaihtaa.

Hän arvelee, että jos kaupunki antaa kiistassa periksi, vaatimuksia voisi tulla vielä lisää.

Lahtisen mukaan toimikunnassa tehtiin jo vuosia sitten linjaus, että raitiovaunupysäkit nimetään joko kaupunginosan tai jonkin erittäin merkittävän paikan tai rakennuksen mukaan.

– Toki Rientolalla on myös maineikas historia alueella, joskin lyhyempi.

Avaa kuvien katselu Rientola-säätiö pyörittää pysäkin lähellä sijaitsevaa Rientola-keskusta. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Voisiko ratikan sähköinen opastaulu ratkaista asian?

Jarno Lahtisen mukaan nimikysymys voisi ratketa, jos ratikoiden sähköisiin opastauluihin lisättäisiin alaviitteitä selventämään eri paikkoja.

– Kadunnimitoimikunta on tätä toivonut ja esittänyt jo useita vuosia sitten. Esimerkiksi Rientola voisi tällöin opasteessa näkyä, Lahtinen toteaa.

Nimikysymystä käsitellään seuraavaksi ensi viikolla Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Se siirtyy kaupunginvaltuuston käsittelyyn viimeistään helmikuussa.

– Useista eri puolueista koostuva ryhmä on asiaa pohtinut ja useampaan kertaan päätöksen yksimielisesti tehnyt. Minusta päätöstä vastaan ei pitäisi väkisin vängätä.

Tästä nimikiistassa on kyse 2015 Rientolan Settlementti ry osti Metsä Boardilta rakennukset ja aloittaa remontoinnin. 2018 Rientola-säätiö perustettiin. 2021 Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunta päätti, että Niemenrannan uusi ratikkapysäkki on nimeltään Niemen kartano. 2022 Rientola-Säätiö haki nimenmuutosta, minkä toimikunta hylkäsi. Säätiö organisoi kuntalaisaloitteen nimen muuttamiseksi. Adressi keräsi 73 nimeä. Tästä huolimatta toimikunta pysyi alkuperäisessä kannassaan. 2023 Viisi perussuomalaista kaupunginvaltuutettua teki elokuussa aloitteen nimen vaihtamisesta. 2024 Asiaa käsitellään ensi viikolla yhdyskuntalautakunnassa ja myöhemmin kaupunginhallituksessa. Viimeistään helmikuussa asian saa pöydälleen myös kaupunginvaltuusto.

Merkittävää työtä alueen hyväksi

Rientola-säätiö osti Niemenrannasta vuonna 2015 useita huonossa kunnossa olleita suojeltuja rakennuksia. Se on remontoinut niitä sittemmin pääosin talkoilla.

Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Säätiön tavoite on kehittää aluetta harrastus- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

Rientola-säätiötä edustava Jalo Pirhonen katsoo, että Rientola pysäkin kyltissä palvelisi erityisesti alueen nykyisiä ja tulevia yrittäjiä.