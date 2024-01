IL: Huittisten vauvakaappausjutussa nostettu syytteet

Huittisten epäillystä vauvakaappauksesta on nostettu syytteet.

Vuonna 2001 syntynyttä naista syytetään törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä pahoinpitelystä ja petoksesta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Epäilty rikoskokonaisuus tapahtui 28. syyskuuta, kun toisilleen entuudestaan tuntemattomat naiset tapasivat yhteisen ulkoilulenkin merkeissä Huittisten keskustassa.

Rikoksista epäilty nainen oli ehdottanut ulkoilulenkkiä uhrille sosiaalisen median ryhmän kautta. Lenkin aikana nainen pahoinpiteli uhrinsa lyömällä tätä vasaralla päähän. Tämän jälkeen hän sieppasi uhrin vastasyntyneen vauvan mukaansa.

Nainen otettiin kiinni joitain tunteja myöhemmin linja-autosta Helsingissä. Lapsi oli vahingoittumattomana sieppaajan hallussa.

Lisäsyytteenä petos

Naista syytetään myös petoksesta.

– Poliisilla on syytä epäillä, että nainen oli suunnitellut tekoa etukäteen tarvikkeita hankkimalla ja matkaliput varaamalla. Lisäksi hän erehdytti kolmatta henkilöä. Tämä kolmas henkilö on se, jonka luokse nainen oli vauvan kanssa matkustamassa silloin, kun poliisi sai hänet Helsingissä kiinni, sanoi tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anna Kivimäki poliisin tiedotteessa joulukuussa.

Aiemmin on kerrottu, että rikoksesta epäilty on 21-vuotias ja asuu Porissa. Epäilty on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

Rikoskokonaisuus tulee Satakunnan käräjäoikeuden käsiteltäväksi myöhemmin.