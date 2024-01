”Ahvenanmaan demilitarisointi pitäisi purkaa” – katso Harkimon tenttiä suorana

Suomi voisi olla mukana Punaisenmeren operaatiossa

Harkimon mukaan Punaisenmeren operaatiossa Hutheja vastaan on ongelmana se, että EU ei ole siinä mukana. Hänen mielestään näyttää siltä, että Yhdysvallat ja muut tekevät päätökset. EU:n pitäisi päästä päätöksentekoon mukaan.

Suomi voisi olla mukana. Suomella on joskus ollutkin alueella laiva, Harkimo muistelee. Harkimo ei näe mitään ssyytä miksi, suomalainen alus ei nytkin voisi jossain vaiheessa ollaa mukana operaatiossa.

Toisaalta Harkimo vaikutti kriittiseltä myös Yhdysvaltojen teon suhteen.

Harkimolta kysyttiin, toimiko Yhdysvallat viisaasti iskiessään Britannian kanssa Jemenin Huthi-kapinallisia vastaan perjantain vastaisena yönä.

– Se jää nähtäväksi, varmaan he itsekin miettivät menikö tämä asia ihan oikein. Nyt he ovat tehneet sen iskun ja se mitä nyt tapahtuu on huonoa meille: Öljyn hinta nousee, eli inflaatio kiihtyy, korot ei välttämättä laskekaan.

– Tällä on paljon vaikutuksia ja toinen asia, mihin tällä voi olla isot vaikutukset on äärijärjestöjen toiminta.