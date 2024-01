Presidentti Bidenilla riittää luottoa sairaalakohun ryvettämään puolustusministeriinsä

Kuva: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden suhtautuu edelleen luottavaisesti puolustusministeri Lloyd Austiniin, jolle on sadellut erovaateita kohua aiheuttaneen sairaalareissun vuoksi. Biden kommentoi tapausta toimittajille perjantaina.

Austin joutui viime viikon maanantaina sairaalaan, mutta ministeriö kertoi asiasta vasta useita päiviä tämän jälkeen. Republikaanipäättäjät ovat vaatineet vitkastelun vuoksi Austinin eroa ja uhanneet häntä virkasyytteellä. Myös useat demokraatit ovat ilmaisseet huoltaan, mutta vain yksi on peräänkuuluttanut puolustusministerin vaihtoa.

Austin on sittemmin jatkanut tehtävissään, mutta oli perjantaina edelleen sairaalassa.

Austinille, 70, tehtiin pienimuotoinen leikkaus syövän hoitamiseksi 22. joulukuuta, ja hän palasi kotiin seuraavana päivänä. Hänet vietiin kuitenkin uudenvuodenpäivänä takaisin sairaalaan komplikaatioiden, kuten pahoinvoinnin ja voimakkaan kivun, vuoksi.

Valkoinen talo sai tiedon sairaalaan joutumisesta kolme päivää myöhemmin, ja kongressi sai tiedon päivä tämän jälkeen hieman ennen kuin asiasta kerrottiin julkisesti. Biden kuuli Austinin syöpädiagnoosista ensi kerran vasta tällä viikolla.

"Täysi usko ja luottamus"

Vaikka luottoa vaikuttaa riittävän, Biden myönsi kysyttäessä toimittajille, että koki Austinin harkintakyvyn pettäneen, kun tämä oli pitänyt presidentin pimennossa sairaalahoitoonsa liittyen.

– Presidentti on tehnyt selväksi: Austin on hänen puolustusministerinsä ja pysyy hänen puolustusministerinään. Hänellä on täysi usko ja luottamusministeri Austiniin ja hänen johtamiskykyihinsä, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby puolestaan tähdensi uutiskanava MSNBC:lle.

Austinin sairaalareissuun liittyen on aloitettu selvityksiä sekä Valkoisessa talossa että puolustusministeriössä. Valkoisen talon kansliapäällikkö määräsi kiireellisen selvityksen säännöistä, jotka koskevat korkea-arvoisten virkamiesten työkyvyttömyyttä. Näin teki myös Austinin oma kansliapäällikkö.

Puolustusministeriön ylitarkastajan aloittamassa selvityksessä puolestaan arvioidaan muun muassa sitä, ovatko ministeriön käytännöt riittävät varmistamaan oikea-aikaiset ja asianmukaiset ilmoitukset sekä tehokkaan valtuuksien siirtämisen, jos ylin johto ei ole käytettävissä terveysongelmien tai muiden syiden vuoksi.