Aluevaltuutetut reagoivat sairaalaverkon karsimiseen: ”Kapinaan noustaan, jos tällä tavalla lähtee etenemään”

Muun muassa Savonlinnan keskussairaalaan on odotettavissa muutoksia, jos STM:n työryhmän esitykset etenevät pääpiirteissään sellaisenaan päätöksentekoon. Kuva syyskuulta 2023.

Hyvinvointialueiden valtuutetuilla on yhdessä jaettu huoli sotepalvelujen heikkenemisestä. Mielipiteet eroavat siinä, ovatko STM:n työryhmän esittämät toimet tarpeen vai ei.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esittämät ehdotukset keskussairaalaverkon karsimisesta on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein.

Työryhmä ei lakkauttaisi yhtäkään sairaalaa, mutta osassa niistä tehtäviä karsittaisiin. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi synnytys- ja päivystyspalvelujen karsimista osasta keskussairaaloita.

Lisäselvityksiä ja päätöksiä tehdään hallituksessa vasta myöhemmin.

Ehdotuksia on sekä puolustettu että vastustettu.

Yle kysyi mielipidettä aluevaltuutetuilta niiltä hyvinvointialueilta, joissa mahdolliset muutokset näkyisivät ensimmäisten joukossa.

Kukaan haastatelluista ei usko, että työryhmän esitys menisi läpi hallituksessa sellaisenaan. Lähes kaikki muistuttivat, että kyse on virkamiestyöryhmän esityksestä, josta ei ole vielä käyty poliittista keskustelua.

Länsi-Uusimaa ja Keski-Uusimaa

Länsi-Uudellamaalla katseet kohdistuvat etenkin Lohjan sairaalaan, jonka tulevaisuus synnytyssairaalana on kysymysmerkki.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Jarno Limnéll (kok.) odottaisi lisäarvioita, ennen kuin spekuloi yksittäisten sairaaloiden kohtaloa.

– Olen kummaksunut, että niin moni poliitikko jopa hallituspuolueista nyt irtisanoutuu näistä esityksistä ja on puolustamassa varsinkin oman vaalipiirin mahdollisesti lakkautettavia yksiköitä niin voimakkaasti.

– Minusta se on poliittista vastuunpakoilua.

Limnéll on hallituspuolueen kansanedustaja, kuten osa tämän jutun haastateltavista.

Limnéllin mukaan henkilöstön riittävyys ja sotealan kasvavien kustannusten realistinen arviointi on ensisijaista. Vaikeitakin päätöksiä on kyettävä tekemään.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu Heli Ahjoniemi (vas.) pitää sairaalasuunnitelmia hätäisinä. Pitenevät hoitomatkat johtavat hoidon viivästyksiin, ja tämä käy lopulta kalliimmaksi, hän arvioi.

Ahjoniemi toivoo, että ennen päätöksiä sotealan henkilöstön näkemyksiä kuunneltaisiin enemmän.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlmanin (sd.) ei näe, että keskittämällä voidaan taata henkilöstön riittävyys.

– Ympärivuorokautinen päivystystoiminta on raskasta, niin en tiedä, miten keskitetyt yksiköt houkuttelevat hoitajia ja lääkäreitä.

Avaa kuvien katselu Irma Pahlmanin (sd.) mielestä esityksestä paistaa kiire ja keskeneräisyys. Kuva: Irma Pahlman

Pohjanmaan hyvinvointialueet

STM:n työryhmän ehdotuksissa Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolassa sijaitsevan Keski-Pohjanmaan keskussairaaloiden palvelut ja päivystys pysyisivät ennallaan.

Pietarsaaressa Pohjanmaalla sijaitsevan Malmin sairaalan yöpäivystys on kuitenkin liipasimella. Hyvinvointialuetta kohti saisi olla vain yksi ympärivuorokautinen päivystyspiste.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Paula Risikon (kok.) mukaan nykyjärjestelmää on korjattava.

– Mutta näin radikaalia sairaaloiden alasajoa en kannata.

Risikon mukaan peruspalvelut on saatava kuntoon ja sitä kautta on vähennettävä erikoissairaanhoidon tarvetta.

Pohjanmaan aluevaltuutetun, kansanedustaja Peter Östmanin (kd.) mukaan ehdotus menee pidemmälle kuin mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Östmanin mukaan tarvitaan lisää hyvinvointialueiden yhteistyötä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta.

Keski-Pohjanmaan aluevaltuutetun, kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) mukaan sairaalaverkon ja palveluiden karsiminen ei ole hyvä asia. Hän uskoo ehdotuksen olevan seurausta edellisen hallituksen päätöksistä ja soteuudistuksesta.

Avaa kuvien katselu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu Mauri Peltokankaan (ps.) kantaa huolta Pietarsaaren päivystyksen tilanteesta, ja toivoo palveluiden säilyvän sielläkin ennallaan. Kuva syksyltä 2023. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Lappi

Ehdotuksen mukaan Lapin hyvinvointialueelle jäisi vain yksi synnytyksiä, ympärivuorokautisia leikkauksia sekä tehohoitoa antava sairaala. Nykyisin tällaisia on kaksi, Rovaniemellä ja Kemissä.

Kemissä on nähty uhkana vähintään eri toimintojen ja jopa koko sairaalatoiminnan menettäminen.

Lapin aluevaltuutettu, oppositiopuolue keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) pitää esitystä ”järkyttävänä”. Hänestä selvityksen ainoa tavoite vaikuttaa olevan löytää hallitusohjelman mukaisesti säästöjä terveydenhuollon palveluverkosta.

Kulmunin mielestä Kemissä pitää olla myös jatkossa vastaavantasoinen keskussairaala.

Avaa kuvien katselu Katri Kulmunin (kesk.) mielestä puolivalmiiden esitysten käsitteleminen julkisesti ei auta henkilöstön saatavuudessa, joka toistaiseksi Kemissä hyvällä tolalla. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Kainuu

Myös Kainuussa on säikähdetty, mitä esitys käytännössä alueella tarkoittaisi. Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg on kertonut tulkitsevansa, että Kainuussa keskussairaala ei ehkä säilyisi. Se tarkoittaisi synnytystoiminnan lakkauttamista vastaremontoidusta Kajaanin keskussairaalasta.

Kainuun aluevaltuutetun, keskustan kansanedustaja Tuomas Kettusen mielestä sairaalaselvitys on ”sulaa hulluutta”. Hänestä välimatkat esimerkiksi Kuhmosta Ouluun tai Kuopioon olisivat aivan liian pitkiä, Kuopioon yli 200 ja Ouluun 250 kilometriä.

Kettusta myös huolettaa, ennakoiko selvitys sitä, että myöhemmin tapetille tulisi myös hyvinvointialueiden yhdistäminen.

Avaa kuvien katselu ”Nykytasoinen sairaala Kainuussa on välttämättömyys”, sanoo Tuomas Kettunen (kesk.). Kuva vuodelta 2020. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Kainuun aluevaltuutetun, kansanedustaja Mikko Polvisen (ps.) mielestä pelkkä akuuttisairaala ei olisi Kainuussa riittävä, vaikka hän pitääkin esitystä hyvänä pohjana ryhtyä parlamentaariseen työhön, jossa päätöksiä lopulta tehdään.

– Kainuu tarvitsee ympärivuorokautiset toiminnot ja synnytykset.

Etelä-Savo

Etelä-Savon hyvinvointialueella mahdollisten muutosten odotetaan kohdistuvan etenkin Savonlinnan keskussairaalan toimintoihin.

Etelä-Savon aluevaltuutetun, kansanedustaja Oskari Valtolan (kok.) mukaan ehdotuksessa on hyviä ja huonoja puolia. Valtolan mielestä ensimmäinen vaihe vaikuttaa järkevältä, koska se selkeyttäisi nykyistä tilannetta. Toista vaihetta hän ei pidä realistisena.

Esityksen mukaan ensimmäisessä, vuonna 2026 alkavassa vaiheessa supistettaisiin ympärivuorokautisia perusterveydenhuollon päivystyksiä ja synnytyssairaaloiden määrää. Toisessa, vuoden 2028 vaiheessa karsittaisiin keskussairaaloita.

– Se on hyvin karu. Selvityksen lähtökohta on ollut, ettei hyvinvointialueita ole, vaan on katsottu väestömääriä alueittain ja keskitetty keskus- ja yliopistosairaaloiden toimintaa hyvin voimakkaasti.

Valtolan mukaan asiantuntijaryhmä teki selvityksen ilman poliittista ohjausta.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu sairaalaverkkoon liittyviä säästötavoitteita, mutta tämä lopputulos näyttää menneen jopa vähän sen yli, hän sanoo.

Etelä-Savon aluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) kuvailee ehdotusta järkyttäväksi.

– Samalla kun hallitus esittää historian suurimpia sosiaaliturvaleikkauksia, se esittää myös historian suurimpia sotepalveluiden leikkauksia.

Avaa kuvien katselu Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) pitää ongelmallisena ehdotusta siitä, että perusterveydenhuollon yhteispäivystykset siirrettäisiin ainoastaan yhteen toimipisteeseen. ”Etelä-Savossa se merkitsisi sitä, että väestöllä olisi noin 150–200 kilometriä matkaa päivystykseen, ja se on valitettavasti monen potilaan osalta kohtalokas matka”. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Aluevaltuutettu Jouni Koskelan (kd.) mielestä ehdotus näyttää karulta etenkin Savonlinnan osalta. Alueen toivo on, että uudistukset tehdään pitkät etäisyydet huomioiden.

– Kyllähän tässä kapinaan noustaan, jos tämä tällä tavalla lähtee etenemään.