Suurin hallituspuolue kokoomus kokoontuu tänään puoluevaltuuston kokoukseen Helsingissä. Kokouksen aluksi puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo puhuu taloudesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Tällä viikolla on julkaistu muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön rapotti sairaalaverkon supistamisesta. Lisäksi itärajan on ylittänyt monta luvatonta rajanylittäjää. Rajanylitysten estäminen on Rajavartiolaitoksen mukaan ollut mahdotonta.

Seuraamme Orpon puhetta tässä artikkelissa.