Lai voitti ja Kiina sensuroi somensa – Taiwan saa Kiinan karsastaman presidentin

TAIPEI / PEKING Taiwanin presidentinvaali ratkesi lopulta yllättävän helposti.

Siitä odotettiin trilleriä demokraattisen edistyspuolueen DPP:n Lai Ching-ten ja Kuomintang-puolueen Hou Yu-ih'in välille.

Hou kuitenkin kertoi ääntenlaskun vielä kestäessä häviävänsä selvästi ja heittävänsä pyyhkeen kehään. Lai johti häntä tuossa vaiheessa noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä.

DPP näytti menestyvän myös samaan aikaan järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Alustavien tulosten mukaan se pysyy Taiwanin johtavana puolueena.

DPP on hallinnut Taiwania vuodesta 2016 lähtien. Lai on työskennellyt kolme viime vuotta Taiwanin suositun presidentin Tsai Ing-wenin varapresidenttinä. Tsai on ollut virassa kaksi kautta, joten hän ei enää voinut asettua ehdolle.

”Lisää puolustusta ja työpaikkoja”

Lai Ching-te käyttää myös länsimaista nimeä William Lai.

Hän on 64-vuotias ja koulutukseltaan lääkäri. Hänet tunnetaan kansainvälisyyttä korostavana poliitikkona, joka on verkostoitunut hyvin Yhdysvaltoihin.

Lai puhui kampanjassaan Taiwanin puolustusvoimien vahvistamisesta lisää.

Hallitus on jo nostanut puolustusbudjettia 2,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nuorten miesten asevelvollisuusaikaa on pidennetty neljästä kuukaudesta vuoteen.

Toinen Lain keskeinen vaaliteema oli työllisyys, etenkin nuorten työllistymisen helpottaminen.

Ykkösaiheeksi Kiinan somessa

Vaalitulos ei miellytä Kiinaa. Laita kutsuttiin Kiinan valtionmediassa ennen vaaleja separatistiksi, jonka valinta heikentäisi Kiinan ja Taiwanin suhteita entisestään.

Kiina ei ole missään vaiheessa hyväksynyt vajaan 24 miljoonan asukkaan Taiwania itsenäiseksi valtioksi, vaan pitää sitä kapinoivana maakuntanaan.

Kiinalaisia sota-aluksia ja hävittäjiä on viime päivinä käynyt aivan Taiwanin rajapyykkien tuntumassa. Taiwanin puolustusministeriö kertoi lauantaina havainneensa kaksi kiinalaista vakoiluilmapalloa.

Taiwanin vaalit nousivat lauantaina ykkösaiheeksi Kiinan suosituimpiin verkkosivustoihin lukeutuvassa mikroblogipalvelu Weibossa. Muutaman tunnin kuluttua aihepiiri kuitenkin sensuroitiin Weibossa.