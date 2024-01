Hallitus aikoo kieltää aurauslumen kippaamiseen mereen – näin lumenkaatopaikat toimivat eri puolilla Suomea

Joka vuosi tuhansia ruuhkaisilta ja roskaisilta kaduilta aurattuja lumikuormia kaadetaan mereen Helsingissä. Nyt hallitus aikoo puuttua peliin.

Lumen mereen kaatamisen kielto on osa hallituksen esitystä, jonka esittelyn on tarkoitus tapahtua huhtikuussa.

Uuden hallituksen alaisuudessa ympäristöministeriö on kääntänyt kelkkansa lumen kaatamisen osalta. Vielä vuonna 2020 ympäristöministeriön teettämän selvityksen perusteella tehtiin johtopäätös siitä, ettei auratun lumen sijoittamista mereen ole tarpeen kieltää lainsäädännössä.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Henna Rinne kertoo, että vesistöjen tilan parantaminen on saanut hallitusohjelmassa paljon huomiota ja tuore esitys lumen mereen kaatamisen kiellosta on osa tätä kokonaisuutta.

– Lakimuutos on aika järeä keino, mutta toisaalta sillä saadaan varmistettua, että lumen mereen kaataminen loppuu.

Vuoden 2020 selvityksen mukaan aurauslumen loppusijoitus mereen ei ole kovin yleistä. Sitä tehdään lähinnä Helsingin kantakaupungissa ja muutamilla satama-alueilla.

Lumessa erityisesti mikromuoveja ja isompaa roskaa

Lumen mukana mereen päätyy paljon hiekkaa, sepeliä sekä isompaa ja pienempää roskaa, kuten tupakantumppeja. Lumen seassa on myös runsaasti esimerkiksi autojen renkaista irronnutta mikroroskaa.

– Roskilla on erilaisia vaikutuksia merieläimille. Eläimet voivat takertua isompiin roskiin ja mikroroskat voivat päätyä eläinten ruuansulatukseen ja sitä kautta ravintoketjuun, Rinne sanoo.

Avaa kuvien katselu Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston erityisasiantuntija Henna Rinne kertoo, että lumen mereen kaadon kieltäminen on osa hallituksen pyskimyksiä vesistöjen tilan parantamiseen. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Lumessa voi olla mukana myös erilaisia raskasmetalleja, tiesuolauksessa käytettäviä aineita ja erilaisia yhdisteitä jotka voivat olla merieläimille myrkyllisiä. Niiden pitoisuudet lumessa ovat melko pieniä, mutta kun samalta laiturilta kipataan tuhansia lumikuormia kauden aikana, voivat pienetkin pitoisuudet kuormittaa meriluontoa paikallisesti.

Hiekka ja sepeli voivat samentaa merivettä hetkellisesti, mutta painuvat melko nopeasti pohjaan. Lumen mukana mereen kulkeutuu myös ravinteita, mutta Rinne arvioi typpi- ja fosforikuorman jäävän melko pieneksi.

– Jos katsotaan rehevöitymisen kokonaiskuvaa, niin tällä lumen kaadolla on hyvin pieni vaikutus rehevöitymiseen.

Muissa rannikkokaupungeissa lumenkaatopaikat ovat maalla

Yle kävi haastattelemassa Oulun ja Turun katujen kunnossapidosta vastaavia insinöörejä. Turun kaupungin katuinsinööri Heidi Jokinen kertoo, että Turussakin on vuosia sitten kaadettu aurauslumia mereen, mutta enää sitä ei tehdä ympäristösyistä.

Toistaiseksi maalle sijoitetut lumensijoituspaikat ovat riittäneet hyvin.

– Meillä on neljä lumensijoituspaikkaa, joista kolme on nyt käytössä. Tällä hetkellä ne riittävät hyvin: lunta on tullut maltillisesti, mutta talvi on vasta alussa, Jokinen arvioi.

Avaa kuvien katselu Turussa lunta on kertynyt sijoituspaikoille vielä maltillisesti, mutta talvea on vielä jäljellä. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Myöskään Oulun kaupungin aurauslumia ei tarvitse kaataa mereen, ja hyvä niin. Roskaa kaupungin kaduilta tarttuu nimittäin mukaan melko runsaasti, joskus polkupyöriä tai ostoskärryjäkin.

Kaupungin lupainsinööri Mika Jutila arvioi, että esimerkiksi Oritkarin lumenkaatopaikalta roskia kerätään yleensä parin autokuorman verran. Rannikkokaupungeissa on tarpeen huomioida, että lumenkaatopaikoilta sulava vesi pyrkii sekin vääjäämättä kohti merta, roskineen päivineen.

Esimerkiksi Oritkarilla sulamisvedet johdetaan erillisiin saostusaltaisiin, joihin roskat ja epäpuhtaudet jäävät ennen kuin vesi johdetaan mereen.

Lumi voi säilyä kaatopaikalla jopa kesän yli, kun hiekkakerroksen alle pakkautunut lumi jää eristyksiin. Usein lumenkaatopaikalla voi olla uuden kauden alkaessa pohjalla vielä edellisvuotista lunta.

Helsingin kaupungilla omat suunnitelmansa

Lumenkaato mereen on loppumassa nyt myös Helsingissä, mutta ihan nopeasti siirtymä ei onnistu. Hernesaaren lumenkaatopaikka on tarkoitus sulkea vuoteen 2033 mennessä, mutta jos hallituksen lakiesitys menee läpi, voi se muuttaa kaupungin suunnitelmia.

Hernesaaren lumenkaatopaikasta on väännetty kaupungissa kauan. Kaupunki teki jo vuonna 2019 periaatepäätöksen, että tavasta on luovuttava, mutta aluehallintoviraston kaupungille myöntämä ympäristölupa lumen kippaamiseen mereen on voimassa vuoteen 2031 saakka.

Ympäristöministeriö on vuoden 2020 selvityksen jälkeen seurannut Helsingin kaupungin toimia Hernesaaressa. Kaupunki on selvittänyt, miten meren roskaantumista voitaisiin ehkäistä.

Ensin alueella kokeiltiin verhopuomia, mutta se ei osoittautunut hyväksi menetelmä tuulisella rannalla. Viime talvena kaupunki testasi uutta kuplaverhoa.

– Ilmakuplien avulla ohjataan roskia tiettyyn paikkaan ja sieltä ne voidaan kerätä helpommin alukseen. Jos ne pääsevät sen yli, edessä on vielä öljypuomi, joka pysäyttää isommat roskat, Henna Rinne kertoo.

Mikromuovi ei kuitenkaan pysähdy kuplaverhoihin tai öljypuomeihin. Osa pohjaan vajonneesta mikroroskasta saadaan kerättyä pois, kun merenpohjaa ruopataan lumenkaatopaikan edustalla.