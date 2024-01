Israelin tiedustelupalvelut: Hamasin verkosto suunnitteli terrori-iskuja useissa Euroopan maissa

Terroristijärjestö Hamasin kansainvälinen verkosto suunnitteli Israelin mukaan loppuvuodesta iskuja juutalaisiin kohteisiin muun muassa Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa.

Asiasta kertovat Israelin tärkeimmät tiedustelupalvelut Mossad ja Shin Bet, israelilaislehtien Haaretzin ja The Times of Israelin mukaan. Tiedustelupalvelut sanovat paljastaneensa Hamasin terroriverkoston, joka on valmistellut iskuja Euroopan maiden lisäksi myös Lähi-idässä ja Afrikassa.

Suunniteltujen iskujen takana olivat Israelin mukaan Libanonssa oleskelleet Hamas-johtajat, jotka kuolivat Israelin todennäköisessä iskussa tammikuun alussa.

Tanskan, Saksan ja Hollannin viranomaiset kertoivat jo joulukuussa pidättäneensä Hamasin jäseniä, joita epäiltiin iskujen valmistelusta juutalaisia vastaan.

Israelin tiedustelupalveluiden julkaisemien tuoreiden tietojen mukaan heidän sekä Tukholmassa iskua valmistelleiden henkilöiden epäillään kuuluneen samaan verkostoon. Eurooppalaiset viranomaiset eivät olet tätä vahvistaneet.

Tanskassa poliisi teki laajoja ratsioita 14. joulukuuta ja pidätti useita ihmisiä. Oikeusministeri Peter Hummelgaard vahvistaa Politiken-lehdessä, että kyse oli Hamasin toimijoista.

Kaikkiaan seitsemää ihmistä epäillään Tanskassa osallisuudesta asiaan, mutta yleisradioyhtiö DR:n mukaan tanskalaisviranomaiset eivät ole vahvistaneet, mitä rikostutkinta tarkalleen ottaen koskee.

Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET:n mukaan Hamasilla epäillään olevan maassa yhteyksiä myös kiellettyyn juutalaisvastaiseen Loyal to Familia -katujengiin.

Hamasin suunnitelma tehdä isku Israelin Tukholman-lähetystöön tuli julki eilen lauantaina, kun Israel syytti järjestöä asiasta. Hamas, joka ei ole koskaan aiemmin tehnyt terrori-iskua ulkomailla, kiistää väitteet iskujen suunnittelusta Euroopassa.

Lähteet: AFP, Reuters