Tulivuorenpurkaukset Islannin lounaisosassa voivat jatkua vuosia tai vuosikymmeniä

Grindavíkin kylää suojelemaan rakennettu maavalli on haljennut tuoreimmassa purkauksessa, joten kylä on jouduttu taas evakuoimaan.

Islannissa purkautuu jälleen tulivuori.

Tällä kertaa läheinen Grindavíkin kylä on suuremmassa vaarassa kuin viimeksi. Näin arvioi Åbo Akademin tutkimusjohtaja ja geologi Jussi Heinonen.

– Kyllä se nyt ainakin suuremmassa vaarassa on kuin silloin ennen joulua. Ollaan selvästi siinä lähempänä, mutta purkauksen voimakkuus on nyt ollut pienempi kuin silloin ennen joulua.

Tulivuorenpurkaus on käynnissä Lounais-Islannissa, Reykjanesin niemimaalla, jossa on varauduttu purkaukseen jo useiden viikkojen ajan.

Kyseessä on sama halkeama, josta purkaus tapahtui viimeksi joulukuussa.

– Nyt se sama halkeama on aktivoitunut, mutta nyt purkaus on tapahtunut lähempänä Grindavíkin kaupunkia. Laavavirta on muutamien satojen metrien päässä etenemässä kohti kaupunkia, Heinonen sanoo.

Halkeama on mennyt läpi maavallista, joka oli rakennettu kylän suojelemiseksi ja laavavirtojen estämiseksi.

– Laavaa on tullut siis maan alta myös vallin toiselta puolelta. Heinonen sanoo.

Purkaus on jo hieman hiljentynyt ja suurin laavavirta on pois päin kylästä.

– Tässä pitää seurata ja tarkkailla, että miten tilanne kehittyy. Alku näytti tosi pahalta, nyt tilanne on pikkasen helpottunut. Mutta tässä puhutaan ihan tämmöisistä tuntien mittakaavoista, että ei yhtään tiedä, että mitä sitten vaikka huomenna on taas käynnissä, Heinonen sanoo.

Ei kannata myöskään odotella, että tulivuorenpurkaukset Islannissa pian loppuisivat.

– Voi olla, että tässä on odotettavissa semmoinen useita vuosia, jollei jopa vuosikymmeniä tai pidempäänkin kestävä aktiivinen vaihe juuri tällä alueella, Heinonen arvioi.

Osa Islannista on Euraasian ja osa Pohjois-Amerikan mannerlaatalla. Kun ne erkanevat, magma pääsee purkautumaan maan pinnalle litosfäärilaattojen saumakohdasta. Tällöin puhutaan tällaisista rakotulivuorista.

Islanti koostuu kokonaan vulkaanisesta kivestä. Jotta saari ylipäänsä on olemassa, on tarvittu tulivuorenpurkauksia.

– Eli ei sinänsä poikkeuksellista, mutta tietysti ihmisen aikamittakaavassa sinänsä nyt on poikkeuksellisen paljon ollut purkauksia juuri tällä alueella, Heinonen sanoo.