Gazan sotaa jatkunut 100 päivää – rauhaa vaativia mielenosoituksia eri puolilla maailmaa

Konfliktit värittävät Israelin alueen historiaa. Nyt käytävästä sodasta on tullut pisin ja verisin sitten vuoden 1948.

Tasan sata päivää sitten, kello 6:29 aamulla Hamas hyökkäsi Israeliin, tappoi yli 1 100 ihmistä ja otti yli 200 panttivankia.

Hyökkäyksen jälkeen Israeliin julistettiin sotatila ja Israel aloitti seuraavana päivänä ilmaiskut Gazaan. Maahyökkäyksen Israelin armeija toteutti 27. lokakuuta.

Lauantai-iltana ja sunnuntaiaamuna tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Israelissa Tel Aviviin osoittamaan mieltään ja vaatimaan rauhaa sekä Hamasin ottamien panttivankien vapauttamista, kertoo israelilaislehti Haaretz.

Paikalla mielenosoituksessa oli rauhanaktivisteja, ulkomaisia diplomaatteja, poliitikkoja kuin Hamasin vankeudesta päässeitä panttivankejakin.

Al Jazeera arvioi, että 100 päivän rajapyykin johdosta sadattuhannet ihmiset ovat suunnanneet kaduille eri puolilla maailmaa protestoimaan Gazan sotaa vastaan.

Esimerkiksi Malesian Kuala Lumpurissa mielenosoittajat kokoontuivat Israelin liittolaisen, Yhdysvaltain suurlähetystön edustalle. Yhdysvallat on vastustanut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, jotka vaativat välitöntä tulitaukoa Gazaan.

Hamasin alainen Gazan terveysministeriö arvioi, että sodan aikana taisteluissa ja Israelin iskuissa on kuollut lähes 24 000 ihmistä. Palestiinalaisviranomaisten mukaan 85 prosenttia Gazan väestöstä on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja humanitaarisen avun saanti Gazaan on takunnut.

Nyt käynnissä oleva konflikti on pisin ja verisin sitten vuosien 1948-1949 Israelin itsenäisyyssodan, eikä loppua taisteluille näy. Israelin joukot jatkavat hyökkäystä Hamasin asemiin Keski- ja Etelä-Gazan alueella.

Israel sanoo, etteivät taistelut lopu ennen kuin Hamas on täysin voitettu ja sen hallussa edelleen olevat yli 100 panttivankia on vapautettu.

Myös Suomessa on osoitettu mieltä. Helsingin keskustassa kokoontui sunnuntaina tukimielenosoitus Israelin puolesta, kerrotaan Helsingin poliisista.

Palestiinan puolesta osoitettiin mieltä viimeksi lauantaina. Lauantaina Helsingin keskustassa järjestettiin mielenosoitus nimeltä Loppu kansanmurhalle Gazassa. Poliisin arvion mukaan osallistujia oli 800–1 000.

Sunnuntain Israelia tukeva mielenosoitus oli poliisin mukaan pienempi, mutta tarkempaa arviota osallistujamäärästä Helsingin poliisilla ei ollut.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat liehuttivat Palestiinan lippuja Australian Melbournessa 14. tammikuuta. Kuva: Joel Carret / EPA