Autoilija ei pysähtynyt suojatiellä, mutta tallentui poliisin kameraan – ”Ratsiassa näitä tulee useita tunnissa”

Helsingin poliisin liikevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein jakoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä videon suojatierikkomuksesta Helsingin Vallilassa. Henkilöauton kuljettajalle rapsahti 14 päiväsakkoa rikkomuksesta.

Pasterstein kertoo, että poliisi näkee päivittäin Helsingin kokoisessa kaupungissa vastaavia tapauksia, joissa autoilija ei anna tilaa suojatietä ylittävälle jalankulkijalle.

– Jos tehdään ratsia esimerkiksi johossain perinteisessä paikassa, kuten Helsingin Kauppatorilla, tulee niitä useita tunnissa, Pasterstein kertoo.

Autoilijoilla on Pastersteinin mukaan vielä työtä siinä, että tieliikennelain säädökset opitaan ja noudatetaan niitä tarkoituksenmukaisesti.

Osa autoilijoista ei välttämättä tiedä, että kuljettajalla on erityinen varovaisuusvelvoite suojateillä. Joskus havainnointi ja ennakointi pettää ja joukossa on todennäköisesti myös sellaisia kuljettajia, jotka tuntevat säännöt, mutta eivät niitä huomioi.

Suojatiet yksi poliisin painopisteistä tänä vuonna

Pasterstein on viime aikoina jakanut sosiaalisessa mediassa paljon materiaalia suojatierikkomuksista. Suojatiet ovatkin tänä vuonna yksi poliisin valtakunnallisesta painopisteistä. Valvontaa suojateillä painotetaan ja liikennepartioille on korostettu sitä, että tapauksiin pitää puuttua.

Pasterstein uskoo, että valvonnan kohdistaminen, rikkomuksiin puuttuminen ja sanktioiden määrääminen muuttaa liikenekulttuuria hiljalleen paremmaksi.

– Jokainen ymmärtää, että jalankulkija on heikoilla, jos tulee yhteentörmäys auton kanssa. Noin puolet jalankulkijoiden loukkaantumista ja kuolemista tulee suojateillä. Se sanakin sen kertoo, että suojatien pitäisi olla turvallinen.

Kehitystäkin on tapahtunut. Pasterstein arvioi, että poliisin viesti on mennyt myös perille ja tien antaminen jalankulkijoille on parantunut ainakin Helsingissä.