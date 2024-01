Mervi Luoman kotitalo on rakennettu 6 000 vuotta vanhan laavakentän päälle – vasta nyt alueelle tehdään pelastussuunnitelma

Asutuskeskuksia uhanneiden tulivuorenpurkausten takia Islannissa on alettu tekemään uusia pelastussuunnitelmia, kertoo suomalainen Mervi Luoma.

Sunnuntain tulivuorenpurkaus Islannin Grindavíkin kalastajakylässä sai 30 kilometrin päässä asuneen suomalaiseen Mervi Luoman pohtimaan oman asuinalueensa maaperää.

Luoma asuu Islannin pääkaupungin Reyakjavikin kupeessa Hafnarfjörðurin kaupungissa, josta on 15 minuutin ajomatka pääkaupungin keskustaan.

– Meidän talo sijaitsee 6 000 vuotta vanhalla laavakentällä. Juuri juttelin naapurin kanssa, että jännittää, miten tämä tästä jatkuu.

Nyt tehdään uusia pelastussuunnitelmia

Taloja ja kaupunkeja ei ole Luoman mukaan Islannissa suunniteltu tai rakennettu erityisesti niin, että ne olisi suojattu tulivuorilta.

– Tämä on kokonaan vulkaaninen saari. Talot on vain rakennettu minne on rakennettu.

Luoma sanoo, ettei uusin tulivuorenpurkaus suoraan vaikuta heidän elämäänsä.

Mutta pikku hiljaa ihmisiä ympärillä on alkanut huolettaa enemmän, kun tulivuorenpurkauksia on ollut viime vuosina usein juuri lähempänä asutuskeskuksia.

– Kun on kulunut satoja, jopa tuhansia vuosia ilman tulivuorenpurkauksia, ei niitä ole tarvinnut miettiä eikä niihin ole varauduttu.

Mutta nyt ihmiset ovat Luoman mukaan alkaneet tehdä suunnitelmia siitä, mitä tehdään, jos purkausalueet laajenevat uhkaamaan asutuskeskuksia.

Muun muassa Luoman asuinalueelle ja koko pääkaupunkiseudulle on tekeillä uusi pelastussuunnitelma, Luoma kertoo.

– Tietysti nyt, kun on osunut kolmas tulivuorenpurkaus puolen vuoden sisään, mielessä on käynyt, että miten tämä meidän elämään vaikuttaa.

Luoma uskoo, että verot nousevat

Luoma on asunut Islannissa jo seitsemän ja puoli vuotta. Hän uskoo, että tulivuorenpurkaukset tulevat vaikuttamaan islantilaisten elämään ainakin veroina.

– Varmaan verot ja tietyt maksut nousevat. Siitä on ollut jo puhetta.

Lisäksi vaikutusta voi olla turismiin. Luoman ranskalaisella miehellä Julien Achachella on Islannissa matkatoimisto, jonka asiakkaina on paljon muun muassa ranskalaisia ja amerikkalaisia. Tulivuorenpurkaukset ovat vaikuttaneet miehen töihin jo paljon. Peruutuksia tuli paljon jo joulukuun tulivuorenpurkauksen jälkeen.

– Kyllä se vaikutti ja vaikuttaa nytkin. On hiljaisempaa kuin vaikkapa vuosi sitten, Luoma sanoo.

Islannista poismuutto ei ole kuitenkaan tullut Luoman tai hänen miehensä mieleen.

– Ei. Niin kauan kuin tulivuorenpurkaukset eivät uhkaa meitä suoranaisesti, niin täällä ollaan.