Turkistiloilla on kolme kuukautta aikaa suojata varjotalot linnuilta – määräys astui voimaan tänään

Turkistarhaajien tulee varmistaa, etteivät linnut pääse kosketuksiin eläinten kanssa. Uuden määräyksen tavoite on estää lintuinfluenssan leviäminen turkistarhoilla.

Turkistarhaajien tulee asentaa varjotaloihin verkot, jotka estävät lintujen pääsyn eläinten läheisyyteen.

Uusi bioturvallisuutta koskeva vaatimus tuli voimaan tänään. Tarhaajilla on kolmen kuukauden siirtymäaika, jonka jälkeen verkot pitää olla jokaisella tilalla.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Tiina Juselius tietää, että aikataulu on tiukka.

– Tiedän, että se voi olla vaikeaa. Mutta lokit saattavat saapua jo maaliskuussa. Kokonaisuuden on oltava valmis 15. huhtikuuta mennessä, Juselius sanoo.

Lain mukaan tarhaajien tulee varmistaa, etteivät turkiseläimet pääse pakoon ja aiheuta ongelmia luonnossa.

Lintuinfluenssa levisi viime kesän lopulla turkistarhoille esimerkiksi naurulokkien välityksellä. Linnut löytävät ruokaa helposti maatiloilta ja siksi niitä voi olla jopa sadoittain yhdessä paikassa.

Tukea voi jälleen hakea

Turkistarhaajilla on eri vaihtoehtoja toteuttaa uusi määräys. Eläinlääkärit tarkistavat vuoden aikana kaikki tilat ja varmistavat, että määräystä on noudatettu.

Juseliuksen mukaan sitä, miten tarhat käytännössä suojataan, ei ole määritelty.

Yksi vaihtoehto voisi olla asentaa verkkoja varjotalojen väliin niin, että linnut eivät pääse maahan. Tämä kuitenkin voisi vaikeuttaa esimerkiksi ruohon leikkaamista talojen välistä.

Verkot voidaan myös pingottaa räystäältä maahan asti siten, että ne voidaan poistaa ruohoa leikatessa tai ulosteita kerätessä.

Viime vuonna turkistarhaajilta poistettiin mahdollisuus hakea investointitukea. Tuki otetaan uudelleen käyttöön ja sitä voi hakea maaliskuun 15. päivästä alkaen. Tuki on tarkoitettu bioturvallisuutta koskeviin toimiin.

Kymmenillä tiloilla

Lintuinfluenssaa on löydetty 71 turkistarhalta. Näiden tilojen kaikki turkiseläimet on lopetettava. Turkistarhaajat, jotka ovat joutuneet lopettamaan eläimiään, voivat hakea korvausta. Tähän mennessä korvauksia on maksettu 6,3 miljoonaa euroa.

Artikkeli on osittainen käännös Yle Österbottenin toimittaja Marcus Lillkvistin jutusta: Brått att få ordning på farmerna när måsarna är på väg – så ska skugghusen skyddas från viruset.