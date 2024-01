Poliisi: Halla-ahon asema ei vaikuta kunnianloukkaustutkinnan nopeuteen – ”Tapausta ei ole priorisoitu”

Jussi Halla-aho on tehnyt rikosilmoituksen helsinkiläisestä vihreiden varavaltuutetusta Aino Tuomisesta ja koomikko Iikka Kivestä.

Poliisin mukaan tutkinnan etenemisen nopeus liittyy siihen, että kunnianloukkaustutkinnat on keskitetty Helsingin poliisissa yhdelle tutkintaryhmälle.

Poliisin mukaan eduskunnan puhemiehen ja presidenttiehdokkaan Jussi Halla-ahon (ps.) kunnianloukkausjuttua ei ole priorisoitu esitutkinnassa.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi merkittävässä asemassa olevan poliitikon juttu on edennyt nopeasti rikosilmoituksista kuulusteluihin, vaikka samaan aikaan vastaavissa tapauksissa tutkinta saattaa edetä hyvin hitaasti tai päättyä alkuunsa. Nopeus on aiheuttanut spekulaatioita siitä, että Halla-ahon aseman takia tutkinta olisi nostettu juttujonojen kärkeen.

Halla-aho on tehnyt rikosilmoituksen koomikko Iikka Kivestä ja helsinkiläisestä vihreiden varavaltuutetusta Aino Tuomisesta. Molemmat olivat käyttäneet englanninkielisissä tviiteissään X-viestipalvelussa Halla-ahosta termiä fasisti (fascist).

Halla-aho teki rikosilmoituksen Kivestä tiettävästi marraskuussa. Jo joulukuussa poliisi kutsui Kiven kuulusteluun. Tuomisesta tehdyn rikosilmoituksen tekoaika ei ole tiedossa, mutta Tuomisen mukaan hän sai kutsun kuulusteluun joulukuun alussa.

”Tapausta ei ole priorisoitu”

Yle tiedusteli asiaa jutun tutkinnanjohtajalta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen vastasi Ylelle sähköpostitse.

– Tapausta ole priorisoitu muista vastaavista jutuista poiketen, Suominen kirjoittaa.

Helsingin poliisilaitoksessa kunnianloukkaustutkinnat on vuoden 2023 aikana keskistetty Suomisen johtamalle tutkintaryhmälle.

Suominen kertoo, että esitutkintojen nopeaa etenemistä on hämmästelty laajemminkin. Poliisi on kuullut samaa palautetta myös avustajilta ja asianomistajilta.

– Ryhmä pyrkii hoitamaan tutkinnallisesti selkeät tutkinnanjohtajan päätökseen, esitutkinnan rajoittamiseen tai pöytäkirjaksi päätyvissä tapauksissa lähes reaaliaikaisesti, Suominen kirjoittaa.

Kyse on sellaisista tapauksista, joissa ei tarvita laajempaa selvitystä esimerkiksi rikoksesta epäillyn henkilöllisyydestä. Selkeät tapaukset pyritään Suomisen mukaan hoitamaan mahdollisimman nopeasti vaikeampien juttujen lomassa.

Suomisen mukaan kunnia nopeasta toiminnasta kuuluu hänen tutkintaryhmänsä tutkijoille.

Esitutkinnassa nopeat alkutoimet ovat yleisesti ohjeistusten mukainen tapa toimia. Vaikka kuulustelut suoritettaisiin nopeasti, tutkinta voi silti kestää pitkään. Nopeiden alkutoimien tarkoituksena on turvata sellaiset toimet, joiden suorittaminen vaikeutuisi ajan myötä.