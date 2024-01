Asiantuntijat poimivat Harry Harkimon esiintymisestä raikkaita näkemyksiä – presidenttitentissä vahva talouspainotus

Ylen presidenttitenttien sarja jatkui perjantaina kun vuorossa oli Liike Nytin ehdokas Harry Harkimo. Hänen esiintymisensä oli Turun yliopiston erikoistutkijan Kimmo Elon mukaan Harkimon itsensä näköinen suoritus.

– Hän sanoi asiat suoraan, hän sanoi todennäköisesti niin kuin ajattelee näistä asioista, toteaa Elo Ylen aamussa.

Elo jatkaa, kuinka Harkimo ei epäillyt nostaa esiin myös sisäpoliittista kritiikkiä, mikä ei presidentin tehtävässä ole aivan ongelmatonta.

– Se, että hän puhui tällaisen laajan turvallisuuskäsityksen kontekstissa ja kytkee esimerkiksi talouspolitiikkaa siihen, että se on myös turvallisuuskysymys, mikä pitää ihan paikkansa, niin hän seikkaili paljon presidentin toimivaltuuksien ulkopuolella, Elo sanoo.

Elo nostaa esiin, että myös tentissä asiantuntijat pohtivat, malttaisiko hän pysyä presidentin toimivaltuuksien sisällä.

– Toki presidentin tehtävässä on myös se harmaa alue, jossa arvojohtajuuden kautta voi nostaa esille muitakin teemoja kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja tässä suhteessa se oli hyvin raikas esitys, sanoo Elo.

Harkimo otti tentissä vahvasti kantaa talouteen. Hän totesi tentissä, että siitä hän keskustelisi presidenttinä ensimmäiseksi pääministerin kanssa, koska nykyisellään talouspolitiikka ei tule johtamaan mihinkään.

Viestintäjohtaja, -yrittäjä ja tietokirjailija Unna Lehtipuun mielestä näkemys on vahva ja raikas, että Harkimo näkee itsensä ja presidenttifunktion talousvalmentajana pääministerille.

– Tässä tulee ehkä se Harkimon vahva näkemys, että politiikkaa johdetaan kuin yritystä. Edelleenkin hänen vahva brändinsä on liikemiesbrändinä, vaikka hän on jo kaksi kautta ollut kansanedustajana, Lehtipuu sanoo.

Lehtipuu näkee liikemiesbrändin Harkimossa valta-ajatteluna, että kun toimitusjohtaja älähtää, niin kansa sitten liikahtaa.

Ilmastokysymykset pöytään

Elolle jäi Harkimon teemoista mieleen myös ilmastonmuutos.

– Hän on yksi harvoista ehdokkaista, joka on tuonut sitä voimakkaasti esille ja se on semmoinen asia, missä presidentillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, sanoo Elo.

Lehtipuu toteaa saman, että puheen voimalla ja presidentin arvovallalla pystyy näitä asioita edistämään.

– Harkimo puhui vahvasti tällaisesta ilmastonyrkistä, vähän niin kuin koronanyrkistä, joka pohjautuu ajatukseen, että meillä on täydellinen tieto siitä, miten tämä homma hoidetaan kotiin. Siinä ehkä nousee se viestinnällinen tehtävä, että presidentin täytyy sitten puhua näistä ilmastoasioista, kun hän menee Kiinaan tai Intiaan, sanoo Lehtipuu.

Elo kiinnitti huomiota, että puheet ilmastonmuutoksen poliittisista ja taloudellisista vaikutuksista jäivät puuttumaan.

– Oli mielenkiintoista, että ilmastonmuutos näyttäytyi Suomelle vain mahdollisuutena myydä teknologiaa, mutta ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset sekä poliittisesti että taloudellisesti Suomeen, niin nehän eivät tulleet millään tavalla esille, sanoo Elo.

Elo jatkaa, että toinen asia, mihin hän kiinnitti huomiota, oli se, että Harkimo ei näyttänyt kytkevän kauppapolitiikkaan liittyvissä toimissa minkäänlaista ajatusta, että voisimme muuttaa jotakin.

– Pikemminkin, että on välttämätöntä tehdä kauppaa ja sitä tehdään, Elo sanoo.

Harry Harkimo korosti puheessaan suomalaisten mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Harkimo peräänkuulutti Suomen varautumista puolustuksessa

Harkimo korosti tentissä puolustuspolitiikkaa käsittelevässä osuudessa, kuinka Suomen tulee olla yksin varautunut kaikkiin asioihin, eikä Yhdysvaltojen tukeen voi liikaa nojata.

Kimmo Elo kiinni huomiota asiaan, joka on hänen mielestään jäänyt muilla vähemmälle huomiolle.

– Natonkin koko resursointi perustuu kansallisiin resursointeihin ja tässä suhteessa Harkimon puhe siitä, että tarvitaan myös Suomessa riittävät varustautumiset, on mielestäni täysin oikea, sanoo Elo.

Lisäksi Elon mieleen jäi Harkimon puheet siitä, että EU:n tulisi tehdä enemmän.

– Tämä ei tule presidentille suoraan, mutta jos EU lähtee ulko-operaatioihin alueen ulkopuolelle, niin silloin se tulee presidentin tontille. Mutta tämä, että hän toi esille, että EU:n pitää tehdä enemmän, niin pidin sitä hyvin myönteisenä asiana, Elo sanoo.

Unna Lehtipuu jatkaa, kuinka Harkimo toivoo, että EU olisi nimenomaan Lähi-idässä aktiivisempi, ettei pelkästään anneta USA:n huseerata siellä operaatioita.

– Toisaalta hänellä tuli myös tämä huoli, että joskus ratkaisu ei ole suinkaan se, että EU:n voimaa kasvatetaan, vaan pikemminkin päinvastoin eli tullaan tähän omavaraisuuteen kaikilla näillä strategisilla alueilla, Lehtipuu toteaa.