Keskustelu koulujen kesälomien siirtämisestä virisi taas

Perussuomalaisten kansanedustaja Jaana Strandman on tehnyt aloitteen koululaisten kesälomien myöhentämisestä. Kysyimme ohikulkijoilta ja kansanedustajilta, mitä mieltä he ovat.

Eduskunnassa on tehty loppuvuodesta aloite koulujen kesälomien myöhentämisestä.

Asiaa perustellaan matkailualan tarpeilla ja työllisyyttä lisäävänä toimena.

Toimenpidealoitteen takana on perussuomalaisten mikkeliläinen kansanedustaja Jaana Strandman.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös perussuomalaisten Ritva Elomaa, Sara Seppänen ja Anne Rintamäki sekä kokoomuslaiset Aura Salla ja Heikki Autto.

Aloitteessa ehdotetaan, että koulutyö loppuisi toukokuun viimeisen viikon sijaan vasta kesäkuun puolessa välissä, viikon 24 viimeisenä arkipäivänä. Näin ollen myös koulun aloitus syksyllä siirtyisi elokuun loppuun.

Koululaisten kesälomien ajankohta puhuttaa aika ajoin. Vuonna 2018 mentiin niin pitkälle, että elinkeinoministeriö teetti asiasta selvityksen.

Selvityksen mukaan matkailutulo kasvaisi kesäkuukausina yhteensä noin 219 miljoonaa euroa ja matkailuyritysten tarvitseman henkilöstön määrä lisääntyisi 1 300 henkilötyövuoden verran.

Avaa kuvien katselu Koululaisten lomien sijoittuminen elokuulle auttaisi aloitteentekijän mukaan myös matkailua ja siihen liittyviä aloja selviämään sesongista. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Kotimaan kesälomakausi päättyy – ulkolaisille turisteille myydään ei-oota

Suomessa koululaisten kesälomat päättyvät aiemmin kuin monessa muussa maassa.

Ulkomaalaisia turisteja on vielä elokuussa, mutta Suomessa on laitettu luukut jo monin paikoin kiinni, koska kotimainen kesälomakausi on ohi.

Aloitteentekijä Jaana Strandman kantaa huolta matkailun tilanteesta etenkin nyt, kun matkailijavirrat Venäjältä ovat tyrehtyneet. Tämä näkyy erityisesti Itä-Suomessa.

– Nyt olisi tärkeää saada kotimaisille matkailutoimijoille veto- ja pitovoimaa.

Strandman kertoo käyneensä keskusteluita paikallisesti Mikkelin yrittäjät ry:n sekä Etelä-Suomen yrittäjärjestöjen kanssa. Hän myös kirjoitti aiheesta joulukuussa mielipidekirjoituksen Länsi-Savoon.

Yksi allekirjoittajista, perussuomalaisten kansanedustaja Anne Rintamäki kertoo allekirjoittaneensa aloitteen intuitiivisesti. Hänen vaikuttimenaan oli loma-aikojen parempi asettuminen sekä alkukesän viileys.

– Yhteistä aikaa ei ole lasten kanssa juurikaan kesällä ollut, sillä lapset ovat aloittaneet jo koulun, kun itse vielä lomailen. Alkukesän sää on monesti myös viileämpi ja toisaalta elokuussa on vielä lämpimämpää.

Rintamäki kertoo ymmärtävänsä myös matkailunäkökulman ja kauden pidentämisen toisesta päästä.

Kansanedustajat suhtautuvat avoimin mielin

Yle tavoitti kaksi pohjalaista kansanedustajaa. He suhtautuvat asiaan avoimin mielin.

Kumpikaan ei kuitenkaan ota selkeästi kantaa, vaan peräänkuuluttaa lisäselvityksiä, jos asia etenee.

Mikko Savola (kesk.) ähtäriläisenä sanoo ymmärtävänsä perusteet matkailun puolesta.

– Avoimin mielin olen asian suhteen. Tulen itse paikkakunnalta, jossa matkailu on keskeistä. Tiettyjä etuja tässä voisi olla. Opetusministeriössä tätä pitää pohtia.

Niin ikään närpiöläiseltä Anders Norrbackilta (r.) löytyy ymmärrystä matkailunäkökulmalle.

Myös kansainvälinen yhteistyö elokuussa lomailevan Euroopan kanssa helpottuisi, aprikoi Norrback.

– Tarkasti tulisi tutkia siirron vaikutukset, ettei näin radikaalia asiaa tehdä vain muutoksen tai mielipiteen vuoksi.

Molemmat kansanedustajat toteavat, että aloitteilla on paremmat mahdollisuudet menestyä, jos hallituspuolueet on saatu asian taakse ja allekirjoittajia on yli sata.

– Itselleni tämä ei ole sellainen iso asia, jota lähtisin ajamaan, päättää Norrback.

Kouluihin helpotusta niin ikään

Ensimmäisen kauden kansanedustaja, aloitteentekijä Strandman kertoo toimineensa 26 vuotta kasvatusalan opetustehtävissä.

– Olen havainnut, miten monilla perheillä kesälomat ajoittuvat heinä- ja elokuulle. Muutos vähentäisi näin ollen lasten yksinoloa kesäaikaan.

Strandmanilla on jo ehdotus koulujen muiden lomien jaksotukseen, että ne tasoittuisivat vuoden mittaan.

– Syysloma voisi muuttua esimerkiksi pidennetyksi viikonlopuksi ja pääsiäisloma voisi olla vaikka viikon mittainen.

Asiasta kertoi ensin Uutissuomalainen.