Pelicans on voimissaan – Yle urheilun asiantuntija: ”Heittämällä pudotuspeleihin”

Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

Lahden Pelicansin maalivahti Jussi Olkinuora ja Pelicansin Michal Jordan ja Tampereen Tapparan Philip Granath on kuvattu lokakuussa 2023.

Jääkiekkoliigassa pelaavalla Pelicansilla menee hyvin. Lahtelaiset ovat voittaneet kuusi peliä peräjälkeen.

Runkosarjasta on pelattu kaksikolmasosaa ja runkosarjapelejä on jäljellä parikymmentä. Pelicans on pistekeskiarvolla mitattuna sarjassa viidentenä.

Yle urheilun jääkiekkoasiantuntija Topi Nättisen mukaan Pelicans on varmasti mukana pudotuspeleissä.

– Kuuden joukkoon mennään eli suoraan pudotuspaikkaan. Pelicans taistelee jopa kotiedusta, sanoo Nättinen.

Nättisen mielestä joukkueella on ollut hyvä tarina. Alkuvaikeuksien jälkeen pelit ovat kulkeneet voitosta voittoon.

Seuraavaksi Pelicans kohtaa TPS:n kotonaan keskiviikkona.