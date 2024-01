Suomesta viedään Venäjälle sotatavaraa, pakotteiden kiertäminen turhauttaa tullia: ”On ollut vahva tunne, että tässä ei ole kaikki oikein”

Suomen tullin mukaan viranomaiset eivät aina pysty estämään pakotteiden alaisen tavaran päätymistä Venäjälle.

Ylen MOT:n selvitys kertoo, kuinka Suomessa toimivat venäläistaustaiset yritykset ovat vieneet itärajan taakse Venäjän armeijan tarvitsemia tuotteita Ukrainan sodan aikana. Kuljetuksissa on usein hyödynnetty kolmansia maita.

Suomesta on kuljetettu esimerkiksi Baltian ja Keski-Aasian maihin sekä Turkkiin tavaraa, joka olisi Venäjällä pakotteiden alaista. Suomea on käytetty myös läpikulkumaana ulkomailta lähetetylle tavaralle.

Tullin valvontaosaston johtajan Sami Rakshitin mukaan tulli on epäillyt useita kertoja, että Suomesta lähtevä tavara ei oikeasti ole matkalla ilmoitettuun määränpäähän.

– On ollut vahva tunne, että tässä ei ole kaikki oikein, mutta ei ole konkreettista näyttöä siitä, että tavara on jäämässä Venäjälle. Pystyn meidän porukasta huomaamaan, että se on aiheuttanut välillä turhautumista, Rakshit kuvailee.

Tullia yritetään huijata kaksilla eri papereilla

Rakshitin mukaan tullin haaviin on jäänyt paljon Suomesta suoraan Venäjälle matkalla olleita pakotteiden alaisia tuotteita. Kolmansien maiden käyttäminen pakotteiden kiertämisessä on kuitenkin monimutkaistanut valvontaa. Rakshit puhuu ajasta ennen rajasulkujen alkamista Suomessa.

– Varmaan me olemme olleet hyviä siinä, mikä on ollut meidän puuttumismahdollisuuksien piirissä. Olemme aloittaneet yli 700 esitutkintaa pakotteiden kiertämisestä ja näistä jutuista 74:ää tutkitaan törkeänä säännöstelyrikoksena. Mutta sitten siinä, mihin me ei voida puuttua, niin siihen voi sisältyä hyvin paljon myös pakotteiden kiertämistä, Rakshit toteaa.

Tullille on voitu esimerkiksi esittää paperit, joiden mukaan tavaralähetys on matkalla Kazakstaniin, jossa ei ole voimassa pakotteita. Venäjän puolella tullivirkailijoille on kuitenkin näytetty toiset paperit, joiden mukaan tuote jää Venäjälle.

– Jos joku on ajanut kuorma-auton itärajalle ja tullipapereissa on lukenut, että se on matkalla Kazakstaniin ja paperit ovat muuten olleet kunnossa, niin kuorma-auto on pitänyt päästää läpi. Meidän tietojemme mukaan tavaraa, jonka on pitänyt mennä Kazakstaniin, on kuitenkin päätynyt Venäjälle.

Jos tulli epäilee, ettei tavara päädy ilmoitettuun määränpäähän, se voi kysyä kyseisen maan viranomaisilta, onko kuljetus myös saapunut perille.

Rakshitin mukaan tulli on tehnyt kymmeniä pakotetarkastuksia päivässä, kun raja Venäjälle on ollut auki.

– Se ei tarkoita, että mikään viranomaistoimi olisi sataprosenttisen tiivis tai että siellä ei voisi olla salakuljetusta mukana, mutta olemme panostaneet valvontaan aika paljon.

Asialla pienet yritykset

Sotatavaran viennistä Suomesta Venäjälle ovat vastanneet peltihalleissa ja pienissä toimistoissa operoivat yritykset, joissa on usein vain yksi työntekijä. Tämä ei yllätä Rakshitia.

– Pienemmät ja nopeasti muotoaan muuttavat yritykset voivat herkemmin nähdä mahdollisuuden kuin suuret yritykset, jotka toimivat usein monilla markkinoilla eivätkä halua vaarantaa koko liiketoimintaansa.

Pakotteiden rikkomista koskevissa tullin rikostutkinnoissa on tullut esiin suomalaisyrityksiä, jotka ovat välittäneet ulkomaisten toimijoiden tavaraa Venäjälle.

– On luonnollista, että suomalaiset yritykset ovat tällöin pienempiä kooltaan. Näissä tapauksissa ei ole kyse mistään pörssiyhtiöistä.

MOT:n selvityksen mukaan Suomesta on kuljetettu Venäjälle myös sotakoneiston tarvitsemia tarvikkeita, jotka eivät ole EU:n pakotteiden kohteena.

Rakshit sanoo, että osa EU-maiden pakotteista on kompromisseja. Jäsenmaat pyrkivät estämään sotatavaran liikkumisen lännestä Venäjälle, mutta eivät halua oman taloutensa kärsivän liikaa pakotteista. Tämä tasapainottelu on aiheuttanut toisinaan tullin valvonnassa tuskaa.

– On ollut tapauksia, joissa tullivirkailijan maalaisjärki on sanonut, että tietyn tavaran täytyy olla pakotteiden alaista, mutta kun on alettu tarkemmin selvittää, niin on ilmennyt, että kyseinen tavara ei olekaan pakotteiden piirissä, Rakshit kertoo.

Tavaran vieminen Venäjälle laivoilla vilkastui

Suomen ja Venäjän välillä ei kulje tällä hetkellä niin sanottua kumipyöräliikennettä rajasulun vuoksi. Rakshitin mukaan tämä on näkynyt siinä, että tavaraa kuljetetaan enemmän laivoilla.

Esimerkiksi Kotkan ja Pietarin välinen laivaliikenne on kasvanut.

Toisaalta paljon tavaraa, joka olisi ennen kuljetettu maailmalta Suomen kautta Venäjälle, on siirtynyt muille reiteille.

– Osa tästä transitioliikenteestä ei luultavasti enää kulje Suomen kautta, vaan se ajetaan Keski-Euroopasta suoraan Baltiaan.