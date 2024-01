FC Lahti hankki laidalle hollantilaisen pikakiiturin

Colin Odutayo on FC Lahden käytettävissä jo 20. tammikuuta harjoitusottelussa FC Hakaa vastaan.

Colin Odutayo on pelannut viimeksi Liettuassa. Lahtelaisseura aloittaa liigacupin 27. tammikuuta.

Jalkapalloliigajoukkue FC Lahdella on tällä hetkellä kasassa 21 pelaajasopimusta.

Tiistaina 16. tammikuuta joukkue kertoi tehneensä vuoden sopimuksen laituri Colin Odutayon kanssa. Hän on viimeksi pelannut Liettuan pääsarjassa.

Odutayo on on 22–vuotias nigerialaistaustainen hollantilainen. Hän on aiemmin pelannut kolme vuotta Englannissa Aston Villan nuorissa ja reservijoukkueessa.

FC Lahden päävalmentaja Toni Lindberg kehuu pelaajaa tiedotteessa erittäin nopeaksi. Lisäksi hänen vahvuutensa on yksi–vastaan–yksi -tilanteissa.

Viime viikolla FC Lahti tiedotti tehneensä vuoden sopimuksen maalivahti Joshua Oluwayemin kanssa.

Lahtelaisjoukkue pelaa harjoitusottelun lauantaina Mukkulassa FC Hakaa vastaan. FC Lahti aloittaa liigacupin 27. tammikuuta.