Yle aikoo rahoittaa Antti J. Jokisen seuraavaa elokuvaa – edellinen ohjaustyö katkesi sairastumiseen ja turvallisuusongelmiin

Omerta 6/12 -elokuvan kuvauksissa oli riskitilanteita, jotka liittyivät rekvisiitta-aseisiin ja autokohtauksiin. Kullervosta suunnitellaan historiallista draamaa, jossa on action-elementtejä.

Antti J. Jokisen seuraava elokuvahanke on ottanut harppauksia eteenpäin.

Kullervo-nimellä kulkevaan hankkeeseen kohdistuu erityinen mielenkiinto, koska Jokisen edellinen projekti Omerta 6/12 päättyi hänen osaltaan ennen aikojaan. Jokinen jäi ohjaajan paikalta sairauslomalle kesken kuvausten vakavan työuupumuksen takia.

Suomen Kuvalehti kertoi kuvauksissa olleista turvallisuusongelmista, jotka liittyivät ohjaaja Jokiseen (juttu maksumuurin takana). Lehden mukaan näyttelijä oli esimerkiksi keskeyttänyt kohtauksen kuvaamisen, koska oli kokenut Jokisen antamat rekvisiitta-aseisiin liittyvät ohjeet liian vaarallisina. Toinen riskitilanne liittyi kohtaukseen, jossa ajettiin autolla lujaa vauhtia. Elokuvan stunt-koordinaattori ohitti Jokisen ohjaajana antamat ohjeet ja keskeytti kuvauksen.

Tuotantoyhtiö Cinematic myös pyysi julkisesti anteeksi kuvauksiin osallistuneilta työskentelyolosuhteita. Omertan ohjasi lopulta valmiiksi Aku Louhimies. Sen jälkeen vastaavia ongelmia ei raportoitu.

Omertan jälkeen Jokinen on tehnyt Kullervo-nimistä projektia. Se sai Suomen elokuvasäätiöltä 22 700 euroa kehittämistukea kesällä 2022. Tammikuussa 2024 säätiöltä haettiin rahaa varsinaiseen tuotantoon. Tukipäätökset julkistetaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Tuen saamista elokuvasäätiöstä voi pitää todennäköisenä, sillä elokuvahankkeeseen on saatu jo mukaan levitysyhtiö sekä tv-kanava. Elokuvan levittää SF Studios, ja esitysoikeudet ostaa Yleisradio.

Suomessa pitkien elokuvien rahoitus koostuu tavallisesti säätiöstä, levittäjästä, kanavasta ja muusta tuotantoyhtiön hankkimasta rahoituksesta.

Yle Uutiset selvitti elokuvan rahoituskuviota ja sitä, onko hankkeen kohdalla käytetty erityistä harkintaa Omerta 6/12:n kuvausten tapahtumien vuoksi.

Avaa kuvien katselu Jasper Pääkkönen näyttelee yhtä Omerta 6/12 -elokuvan pääosista. Kuva: Heikki Leis

Iso budjetti

Kalevala-aiheinen suomalaiselokuva on ollut suunnitteilla kohta 20 vuoden ajan. Idea on lähtenyt tuotantoyhtiö Solar Filmsiltä, ja vuonna 2017 tuottaja Markus Selin kuvaili Kullervoa ”helposti kymmenen miljoonan euron elokuvana”. Ohjaajaksi oli nimetty Antti J. Jokinen.

Nyt hanke on Jokisen oman tuotantoyhtiön Finland Storm Inc. Oy:n käsissä.

Levitysyhtiö SF Studiosin levitystoiminnan johtaja Timo Räisänen vahvistaa levittäjän olleen hankkeen kehittelyssä mukana ainakin pari vuotta, mutta ei kommentoi rahasummia.

Yleisradio on mukana 300 000 euron ennakko-ostolla. Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampela sanoo, että ostot pyörivät tavallisesti 250 000 ja 350 000 euron välissä.

Kyse on vasta letter of commitmentista, eli sitoumuksesta lähteä hankkeeseen mukaan mikäli sen muu rahoitus toteutuu. Sopimus allekirjoitetaan, kun elokuva on kokonaan rahoitettu ja käsikirjoitus, budjetti sekä tuotanto- ja rahoitussuunnitelmat hyväksytty.

Ylelle ilmoitettu budjetti on noin 4,87 miljoonaa euroa.

Avaa kuvien katselu Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampela kertoo, että Kullervosta maksetaan tavanomainen ennakko-ostosumma. Kuva: Juha Suomalainen / Yle

Elokuvasäätiöltä on toimitusjohtaja Lasse Saarisen mukaan haettu elokuvaan suurehko summa. Yhteen tuotantoon voi säätiöltä hakea maksimissaan 1,2 miljoonaa euroa.

– Se on historiallinen draama, ja vielä action-leffa tietyllä tapaa, niin eihän se ihan ilmaista voi olla, Saarinen sanoo.

”Uskotaan, että kaikki menee hyvin”

Antti J. Jokinen on erikoistunut kirjojen filmatisointeihin. Puhdistus (2012) ja Kätilö (2015) saivat molemmat teattereissa yli 200 000 katsojaa. Hänen viimeisin valmistunut elokuvansa, Helene Schjerfbeckistä kertonut Helene (2020), keräsi melkein 180 000 katsojaa.

Jokisen ja näyttelijä Jorma Tommilan käsikirjoittaman Kullervon kuvaus kuului vuoden 2022 kehittelytukihakemuksessa: ”Kullervo, kaltoin kohdeltu, lähtee sotaan.”

Yle kysyi elokuvan rahoittajilta, miten Jokisen aiemmat vaikeudet ovat vaikuttaneet tuoreisiin rahoituspäätöksiin.

Yle Draaman Jarmo Lampela kertoo, että tuotantoyhtiöltä on saatu selvitys siitä, millaisessa tilanteessa projekti ja sen tekijät ovat.

– Aikaikkuna on ensimmäinen ratkaiseva tekijä. Antin sairauslomalle jäämisestä on kulunut useampi vuosi. Tekijät ovat käyneet Ylen ja elokuvasäätiön kanssa luottamuksellisia keskusteluja siitä, miten projekti voidaan toteuttaa.

Timo Räisäsen mukaan SF Studios haluaa jokaiseen elokuvaansa mukaan loistavan tekijätiimin. Sen takia Antti J. Jokinen on tälläkin kertaa mukana.

SF Studios levitti myös Omerta 6/12:n. Räisänen sanoo, että Kullervon kohdalla käytettiin normaalia harkintaa kaikkien avainhenkilöiden osalta.

– Kun on lähdetty mukaan, uskotaan, että kaikki menee hyvin.

Yle aamun Jälkinäytöksessä keskusteltiin Omerta 6/12:sta marraskuussa 2021.

Tekijät eivät kommentoi

Lasse Saarinen kommentoi harkintakysymyksiä elokuvasäätiön osalta yleisellä tasolla.

– Yleisesti voidaan sanoa, että jos on menneisyyden tilanne, joka on nähtävästi johtunut aidosti burnoutista, siis sairaudesta, ja ihminen on pitkän sairausloman jälkeen todettu terveeksi, niin eihän sellainen asia voi vaikuttaa tulevaan.

Saarinen muistuttaa, että säätiössä on käytössä kaksivaiheinen arviointi, jossa arvioidaan sekä hankkeen taiteelliset ja sisällölliset arvot että se, onko hakijayhtiöllä kyky tehdä haettu elokuva.

– Tässä tapauksessa siellä on erittäin kokenut tuottaja, Mikko Tenhunen. Tällä tavoin varmistetaan, ettei Jokisen taakka ole niin iso.

– Kun on saatu selkeä vastaus, että Mikko vastaa tuotannosta, niin se on aina hyvä.

Myös Omerta 6/12:n tuottanut Tenhunen ei halunnut kommentoida Kullervoa Ylelle.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Antti J. Jokinen ei halunnut kommentoida aihetta Ylelle muuten kuin toteamalla, että hanke etenee. Kuvausaikataulu on vielä auki.