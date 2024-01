Ruotsin Nato-jäsenyys odottaa Turkin parlamentin hyväksyntää – on kyse viikoista, mutta kukaan ei tiedä miten monesta

Vain muutamia päiviä sitten tilanne vaikutti lupaavalta Ruotsin Nato-jäsenyyden kannalta.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin Oikeus ja kehitys -puolueen parlamenttiryhmän johtaja Abdullah Güler sanoi turkkilaistoimittajille, että parlamentti käsittelee Ruotsin Nato-jäsenyyttä tulevina viikkoina.

Turkkilaisessa mediassa asiaa tulkittiin niin, että jäsenyys ratifioidaan ennen helmikuun alkua.

Tosin lähiviikkoina on aikamääre, joka on kuultu aiemmin Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin kohdalla. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta hyväksyi ratifioinnin tapaninpäivänä, ja nyt on vuorossa täysistunnon käsittely.

Avaa kuvien katselu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kättelevät Naton Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa 2023. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg saattoi johtajat yhteen. Kuva: AOP

Ruotsin Nato-tiellä on edelleen ainakin yksi ongelma, joka ei liity Ruotsiin vaan Yhdysvaltojen ja Turkin riitaisiin suhteisiin.

Ilman varmuutta Turkin Yhdysvalloista havittelemista F-16-hävittäjistä Ruotsin Nato-jäsenyys ei edelleenkään etene. Turkki ei selvästikään luota Yhdysvaltoihin ja syyttää sitä muun muassa Turkin vihollisten tukemisesta.

Turkin ja PKK:n taistelut kiristävät tunnelmaa

Vihollisteema on tulenpalavan ajankohtainen sen jälken, kun Turkki viime viikkoina on menettänyt yli 20 sotilastaan yhteenotoissa Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kanssa Irakin pohjoisosissa.

Turkki on jo moneen kertaan julistanut ”lopullisen voiton” olevan lähellä, ja maan rajojen sisäpuolella PKK on heikko.

Turkki on hyökännyt viime aikoina sekä Irakiin että Pohjois-Syyriaan. Syyriasta tulleiden kuvien ja uutisten perusteella siellä kohteiksi näyttävät valikoituneen muun muassa alueen sähkönjakelu ja vesilaitoksia.

Aluksi itsenäistä kurdivaltiota vaatinut PKK on taistellut Turkin asevoimia vastaan 1980-luvulta lähtien. Nykyisin järjestö vaatii itsehallintoa Turkin kurdeille. Sekä Yhdysvallat että EU pitävät PKK:ta terrorijärjestönä.

Avaa kuvien katselu Ruotsissa on osoitettu mieltä Nato-jäsenyyttä vastaan ja PKK:n puolesta. Kuva on Tukholmasta tammikuulta 2023. Kuva: Christine Olsson / EPA

”Yhdysvallat tukee PKK:ta”

Turkin mielestä Yhdysvallat pitää kuitenkin yhteyttä PKK:hon Syyrian kurdien kautta.

Yhdysvallat on tukenut Syyrian kurdeja osana ääriliike Isisin vastaista taistelua. Turkin mielestä Syyrian kurdihallinto on yhtä ja samaa kuin PKK.

Presidentti Erdoğanin hallintoa tukevissa tiedotusvälineissä on kerrottu tarinoita Yhdysvaltain aseistamista PKK:n sisseistä. Turkin sotilaiden kimppuun käyneitä sissejä on nimettömien turvallisuuslähteiden väitteiden mukaan kuljetettu Yhdysvaltain helikoptereissa. Todisteita asiasta ei ole, mutta suuttumus Yhdysvaltoja kohtaan hankaloittaa myös Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Julkisuuteen on myös putkahtanut uusia väitteitä PKK:lta löytyneistä ”ruotsalaisaseista”, joista Turkissa on julkisuudessa puhuttu aiemminkin. Muun muassa valtiollinen uutistoimisto Anatolia on väittänyt, että PKK:n hallussa on ruotsalaisia panssarintorjunta-aseita. Tosin samaa myös Yhdysvalloissa lisenssillä valmistettua asetyyppiä on toimitettu Irakin armeijalle.

Nopeat käänteet mahdollisia

Kovasta julkisesta uhosta huolimatta nopeat käänteet ovat Turkissa aina mahdollisia.

Presidentti Erdoğan ja hänen hallintonsa ovat osoittaneet ulkopoliittista ketteryyttä aiemmin. Eli presidentti voi tarvittaessa muuttaa kantaansa nopeasti, jos esimerkiksi asekaupoissa Yhdysvaltain kanssa edetään. Koska media on pitkälle otettu hallituksen valvontaan, asiat voidaan aina selittää parhain päin.

Ratkaisun avaimet näyttävät olevan Washingtonissa eivätkä niinkään Tukholmassa.

Tosin Turkki on pitkin matkaa syyttänyt Ruotsia liian lepsusta suhtautumisesta kurdiryhmiin ja muihin Turkin määrittelemiin vihollisiin. Nämäkin syytökset voidaan tarvittaessa herättää henkiin uudestaan.