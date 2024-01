Satojen opiskelijoiden kallis koulutus on jäämässä arvottomaksi

Helsingin Psykoterapiainstituutti on markkinoinut koulutustaan aktiivisesti. Sadat opiskelijat ovat osallistuneet koulutukseen.

Teveydenhuoltoa valvova viranomainen on tutkinut tarkemmin Britanniassa suoritettua psykoterapiakoulutusta, joka ei selvityksen mukaan vastaa alan vaatimuksia.

Valvira on selvittänyt tarkemmin brittiyliopiston psykoterapeutin koulutusta ja päätynyt siihen, että kyseessä ei ole psykoterapeutin ammattiin johtava koulutus.

Valviran päätös tarkoittaa, että Helsingin Psykoterapiainstituutin kautta psykoterapiatutkinnon suorittaneet sadat opiskelijat eivät saa käyttää työssään psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen arviointi oli Valvirassa uudelleen käsittelyssä korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian Valviran käsiteltäväksi.

Lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti jo alkuvuonna 2018, että koulutus ei vastaa psykoterapeutin ammattiin johtavan koulutuksen vaatimuksia Suomessa.

Korkein hallinto-oikeus päätti kuitenkin reilu vuosi sitten, että Valviralla ei ollut oikeutta ilman tarkempia selvityksiä brittiyliopiston kanssa päättää silloin koulutuksen vastaavuudesta.

Yle on seurannut Helsingin Psykoterapiainstituutin toimintaa yli kymmenen vuotta ja uutisoinut yrityksen psykoterapiakoulutuksen vaiheista useita kertoja. Toisin kuin terapautin, psykoterapeutin työn osaamisvaatimukset on säädetty lainsäädännöllä.

Bristolissa toimiva University of the West of England toteutti Psykoterapiainstituutille koulutuksen.

Tarkemman selvityksen mukaan yliopiston koulutuksen sisältö ja laajuus eivät vastaa kotimaista koulutusta eikä suosituksia.

Koulutuksen potilastyön työnohjaus ja koulutuspsykoterapia eroavat merkittävästi suomalaisesta koulutuksesta. Valvira on ollut samaa mieltä jo aikaisemmin.

Valviran ensimmäinen uusi päätös ennakoi loppua vuosia kestäneelle epävarmuudelle koulutuksen pätevyydestä.

Opiskelijat ovat maksaneet yksityisestä koulutuksesta 16 000–17 000 euroa. Psykoterapeuttiopinnot ovat harvinaisuus terveydenhuollon tutkintojen joukossa, koska opiskelijat maksavat sen itse.

Opiskelijat hakevat korvausta oikeuden kautta Psykoterapiainstituutin kouluksesta.

Valviran päätös on valituskelpoinen.