Sanna Marinin ja Markus Räikkösen avioero vahvistettu

Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) ja Markus Räikkösen avioero on vahvistettu. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi puolisot avioeroon maanantaina.

Tammikuun 2. päivänä kerrottiin, että Marin jätti yhdessä Räikkösen kanssa toisen vaiheen avioerohakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeudelle.

Pariskunta jätti ensimmäisen avioerohakemuksensa viime toukokuussa, ja he tulivat itse avioerohakemuksestaan julkisuuteen Instagramissa.

Marin ja Räikkönen olivat olleet yhdessä 19 vuotta, kun he keväällä ilmoittivat hakevansa avioeroa. He avioituivat vuonna 2020. Heillä on yhteinen tytär, joka on syntynyt tammikuussa 2018.

Avaa kuvien katselu Sanna Marin esiintyi tytär sylissään Porin SuomiAreena-tapahtumassa vuonna 2018. Kuva: Heli Mansikka / Yle

Viime vuoden syyskuussa Marin erosi kansanedustajan tehtävästään uuden työnsä takia. Hänet on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi.

Lokakuussa Marin kertoi muuttaneensa pysyvästi Tampereelta Helsinkiin. Samalla päättyi Marinin oikeus toimia Tampereen kaupunginvaltuutettuna.