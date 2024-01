Ennätyskallis sähkön hinta laukaisi pörssisähkösopimusten vaihtoviikot

Mitä vähemmän pörssisähkön käyttäjiä on, sitä harvempi kotitalous joutuu rajoittamaan kulutustaan kalliina päivinä. Se voi nostaa niukkojen päivien hintaa entisestään.

Sähkö nousi vuoden ensimmäisellä viikolla huippukalliiksi.

Kalleimpana päivänä eli perjantaina 5. tammikuuta keskihinta nousi ennätyksellisesti yli euroon kilowattitunnilta. Kalleimpana tuntina kilowattitunnista joutui pulittamaan peräti 2,35 euroa.

Monille pörssisähkön käyttäjille se oli liikaa.

– Sopimustyypin vaihtoja pörssisähköstä muihin sopimuksiin on tehty alkuvuoden aikana hieman enemmän kuin aiempina kuukausina, noin 5 000 kappaletta, kertoo esimerkiksi Helenin asiakkuuksista ja palveluista vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa.

Helenillä arvioidaan, että pörssisähköasiakkaiden määrä saattaa laskea kuluvana vuonna viime vuodesta.

Keskivertoa runsaammasta sopimusten vaihtamisesta kertovat monet yhtiöt.

– Oomin spot-asiakkaista joitain tuhansia on vaihtanut pörssisähkösopimuksensa toiseen sopimustyyppiin. Tässä on havaittavissa jonkun verran keskimääräistä enemmän muutosta eri sopimustyyppien välillä, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Samoin on käynyt Vattenfallissa, kertoo liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom.

– Osa asiakkaista taisi säikähtää erityisesti perjantain 5. tammikuuta ennätyskorkeita spot-hintoja.

Paitsi kalliin jakson jälkeen, pörssisähkösopimuksia vaihdettiin monissa yhtiöissä muihin sopimuksiin myös jo juuri ennen kalliita päiviä.

Yhtiöt kuitenkin korostavat, että kokonaiskuvaa liikehdintä pörssisähköstä muihin sopimuksiin ei ole muuttanut. Pörssisähkö on yhä hyvin suosittua verrattuna aiempiin vuosiin. Lumme-Energialla uusia pörssisähkösopimuksia on alkuvuonna aloitettu jopa enemmän kuin vanhoja on päätetty.

Joulukuisen kyselyn mukaan 29 prosenttia kotitalouksista käytti pörssisähköä. Vuosi aiemmin käyttäjiä oli alle 14 prosenttia.

Kalliin alkuvuoden aikana liikehdintää sopimuksissa oli myös Väreellä. Liiketoimintajohtaja Antti Tainio kuitenkin sanoo, että aiemmin hintapiikkeihin on reagoitu voimakkaammin.

– Ensimmäisten hintapiikkien aikaan joulukuun 2021 jälkeen pörssisähköstä vaihdettiin muihin tuotteisiin huomattavasti useammin.

Vähemmän pörssisähköä, vähemmän joustoa

Kotitalouksien merkitys kulutuksen vähentämisessä kalliina sähköpäivinä on kasvanut, koska pörssisähkö on yleistynyt nopeasti.

Se vähentää kysyntää ja helpottaa sähkön riittämistä.

– Kotitalouksien kysyntäjousto auttaa näissä niukkuustilanteissa ihan merkittävälläkin tavalla kuten Suomessa on todettu viimeksi tämän vuoden alussa, sanoo sähköjärjestelmän toiminnasta vastaava johtaja Tuomas Rauhala kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Kun kotitalouksia siirtyy pörssisähköstä kiinteisiin sopimuksiin, aiempaa harvempi joutuu reagoimaan hintaan.

– Niukan sähkön tilanteista voi tulla tiukempia, mitä enemmän kulutusjoustoa [pörssisähkön käyttäjiä] poistuu, Rauhala toteaa.

Pitkällä tähtäimellä vaikutusta on myös hintaan. Kun seuraavan päivän sähköstä käydään kauppaa pörssissä, yritykset pyrkivät ennustamaan, kuinka paljon sähköä kulutetaan. Mitä enemmän teollisuus ja kotitaloudet vähentävät kulutustaan korkeilla hinnoilla, sitä vähemmän sähkömyyjien on ostettava sähköä pörssistä. Vähempi kysyntä tarkoittaa tällöin pienempää hintaa.

Sähköyhtiöiden edunvalvoja ennustaa videolla halpenevaa sähköä:

Voit keskustella aiheesta 19.1. klo 23 saakka.