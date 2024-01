Taloyhtiöt ovat kirjautuneet kuuliaisesti Maanmittauslaitoksen järjestelmään – osakkailla on vielä tekemistä

Uudellamaalla joka kymmenes taloyhtiö on vielä kirjaamatta Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Vanhojen ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden on siirryttävä uuteen järjestelmään. Siirto piti tehdä vuodenvaihteeseen mennessä. Vastaisuudessa siirrosta velotetaan noin sata euroa yhtiötä kohden.

Uudellamaalla vanhoja asunto-osakeyhtiöitä on 30 867. Siirron on tehnyt tammikuun 2. päivään mennessä 27 901 eli 2 966 asunto-osakeyhtiöltä se vielä puuttuu. Uudenmaan siirtoprosentti on 90,4.

Koko maassa vanhoja asunto-osakeyhtiöitä on 87 479. Siirron on tehnyt 80 682. Valtakunnallinen siirtoprosentti on 92,2, eli koko maassa siirto on tekemättä 6 797 asunto-osakeyhtiöllä.

Osakekirjat muutettava sähköisiksi

Valtakunnallisesti 89,9 prosenttia asunto-osakeyhtiöiden osakeryhmistä eli asunnoista, autopaikoista, varastoista tai muista vastaavista kuuluu jo huoneistotietojärjestelmään. Uudenmaan luku on 93,3 prosenttia.

Taloyhtiön siirtymisen jälkeen nykyisellä osakeluettelossa olevalla omistajalla on 10 vuotta aikaa sähköistää osakekirjansa. Sen sijaan uuden omistajan on toimittava kahden kuukauden sisällä.

Paperista osakekirjaa ei saa tuhota itse. Se on toimitettava alkuperäisenä Maanmittauslaitokselle vakuutettuna postitse tai viemällä palvelupisteeseen.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä käsittelyä voi kiirehtiä, jos esimerkiksi omat oikeudet yhtiökokoukseen osallistumiseen ovat vaarantumassa. Myyjä ja ostaja voivat sopia myös kaupan yhteydessä yhtiökokouskutsun välittämisestä ja valtakirjan antamisesta ostajalle yhtiökokousta varten.

Kiinteistöliitto Uusimaan vinkki kevään yhtiökokouksiin Kuuntele Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilän vinkki kevään taloyhtiöiden yhtiökokouksia varten.

Jatkossa varmistus siitä, että myyjällä on oikeus myydä osakkeet ei tule isännöintitoimistosta vaan Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmästä.

Osakekirjan sähköistäminen maksaa 69 euroa. Jos autopaikalla on oma osakekirja, se maksaa saman verran lisää.

Maanmittauslaitoksella on ruuhkaa

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa ja hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa. Ruuhkaisimmat palvelupisteet ovat tällä hetkellä Helsinki ja Turku.

Maanmittauslaitos on jo rekrytoinut lisää työntekijöitä ja siirtänyt henkilökuntaa talon sisällä käsittelemään huoneistohakemuksia. Helmikuun alussa aloittaa 30 uutta työntekijää.

Käsittely on toistaiseksi manuaalista, mutta laitos edistää digitaalista rekisteröintiä. Oman hakemuksen käsittelyä voi sujuvoittaa täyttämällä tiedot huolellisesti ja toimittamalla tarvittavat liitteet.

Isolla osalla suomalaisista paperinen osakekirja on pankissa lainan vakuutena, eikä heidän kannata toistaiseksi tehdä mitään. Maanmittauslaitos selvittää pankkien ja lainsäätäjän kanssa mahdollisuuksia sähköistää pankeissa olevia osakekirjoja isoissa erissä.

Asunto-osakkeensa myyntiä lähiaikoina suunnittelevan kannattaa tehdä kauppa paperisella osakekirjalla ja jättää sähköistäminen uudelle omistajalle. Poikkeuksena on esimerkiksi jakamaton kuolinpesä, jonka osakekirja kannattaa sähköistää ennen myyntiä. Näin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa ja sukuselvitystä.