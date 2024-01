Trump selvään vaalivoittoon Iowassa

DES MOINES Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on voittanut vaalikauden avanneet republikaanien esivaalit Iowan osavaltiossa. Kun yli 90 prosenttia äänistä on laskettu, Trump on saanut 51 prosenttia äänistä.

Maanantain vaalitulos antaa Trumpille vahvan alun kesäkuuhun asti jatkuvalle esivaalikaudelle. Republikaanit valitsevat lopullisen presidenttiehdokkaansa 15.–18. heinäkuuta pidettävässä puoluekokouksessa.

Toiseksi Iowassa sijoittui Floridan kuvernööri Ron DeSantis reilun 21 prosentin äänisaaliilla. Etelä-Carolinan entinen kuvernööri ja Yhdysvaltain entinen YK:n suurlähettiläs Nikki Haley sai 19 prosenttia äänistä. Laskemattomat äänet eivät riitä ehdokkaiden järjestyksen muuttamiseksi.

Vaalituloksen varmistuttua Trumpin perheenjäsenet ja kampanjatiimi kerääntyivät juhlimaan entisen presidentin ympärille. Trump aloitti puheenvuoronsa rohkaisevilla sanoilla kansan yhtenäistymisestä.

Trump muisti puheessaan myös pahimmat kilpailijansa.

– Tahdon onnitella Ronia ja Nikkiä siitä, että heillä on ollut hauskaa yhdessä, Trump sivalsi vastaehdokkaidensa suuntaan.

Yle seurasi esivaalikokousta

Vaalitulos syntyi republikaanisen puolueen esivaalikokouksissa ympäri Iowan osavaltiota. Yle seurasi esivaalikokousta Des Moinesin esikaupungissa Waukeessa, jossa tilaisuus alkoi lippuvalalla ja rukouksella.

Avaa kuvien katselu Ulkokuva Grant Ragan -alakoulusta Waukeen kaupungissa Iowassa, jossa pidettiin republikaanien esivaalikokous. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Keskiluokkaisen alueen republikaanit kokoontuivat alakoulun liikuntasaliin, jossa kuultiin puheenvuoroja ehdokkaiden puolesta ja lopulta äänestettiin salaisella lippuäänestyksellä.

Avaa kuvien katselu Äänestystä republikaanien esivaalikokouksessa Waukeessa Iowassa 15.1.2024. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Alue on Iowan mittakaavassa keskimääräistä vauraampi ja urbaanimpi. Waukee sijaitsee reilun 100 000 asukkaan Dallasin piirikunnassa, joka on yksi Yhdysvaltain nopeimmin kasvavia alueita.

Kun äänet saatiin laskettua, myös tällä alueella selvä ykkönen oli Donald Trump. Kahden vaalipiirin äänet laskettiin samassa tilaisuudessa, joissa annettiin yhteensä 263 ääntä.

Avaa kuvien katselu Donald Trumpin kannattajia Des Moinesin esikaupungissa Waukeessa laskemassa esivaalikokouksessa annettuja ääniä. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Toiseksi nousi niukasti Haley ja kolmanneksi DeSantis. Moni korosti sitä, että tärkeintä on presidentti Joe Bidenin syrjäyttäminen, ja lopulta he tukevat ketä tahansa ehdokasta, joka päätyy republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

Juttu päivittyy.