Rahtilaivoja ajaa Suomesta Venäjälle nyt joka viikko – maarajan sulkeutuminen siirsi tavarankuljetukset Itämerelle

Itärajan sulkeutuminen on siirtänyt Suomen ja Venäjän välisen tavaraliikenteen uudelle reitille merelle. Suomen satamista Pietariin kulkee nyt rahtilaivoja viikoittain.

Uudenlaista rahtiliikennettä Pietariin on lähtenyt eniten kaakkoissuomalaisesta Haminan–Kotkan satamasta. Joitakin laivoja Pietariin on mennyt myös Helsingin satamasta.

Liikennejohtaja Timo Rosendahl vahvistaa, että Venäjälle tarkoitettua tavaraa lastataan laivoihin Haminan ja Kotkan satamassa noin kerran tai kahdesti viikossa. Satamasta on ajanut Pietariin joulukuun alun jälkeen 12 laivaa.

Liikenne uudella merireitillä vaikuttaa säännölliseltä, mutta laivat eivät noudata mitään toistuvaa aikataulua.

Avaa kuvien katselu Kotkan Mussalon satamasta on kuljetettu kontteja Venäjälle merireittiä joulukuusta lähtien. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Haminan-Kotkan satama sijaitsee Kaakkois-Suomessa lähellä Venäjän rajaa. Se on vuosia ollut muualta maailmasta Venäjälle vietävien tuotteiden kauttakulkupaikka.

Ennen maarajan sulkeutumista marraskuussa laivoilla Suomeen tuotu tavara siirrettiin satamassa kuorma-autoihin ja ajettiin maantietä pitkin rajanylityspaikalle. Nyt kontit lastataan autojen sijasta Pietariin menevään laivaan.

– Kontit tulevat tänne valmiiksi pakattuina. Useimmiten tuotteet on pakattu jossain ulkomailla, Rosendahl kertoo.

Osa Pietarin-laivoihin lastattavista konteista tuodaan satamaan myös maata pitkin muualta Suomesta.

Ennen itärajan sulkeutumista marraskuussa maiden välisiä merikuljetuksia ei viime vuosina ole juuri nähty. Tavarankuljetukset merellä yleensä nostavat kuljetuksen kustannuksia maaliikenteeseen verrattuna.

Reitillä kulkee eri omistajien rahtilaivoja

Satama ja tulli eivät halua tarkemmin kuvailla, minkätyyppisiä tuotteita Venäjälle menevät kontit sisältävät.

– Sitä on tosi vaikea kuvailla, sillä lasti on hyvin erityyppistä päivästä riippuen, sanoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Timo Rosendahlin mukaan Pietarista takaisinpäin Kotkaan ei tähän mennessä ole tuotu rahtia, vaan laivoissa on ollut ainoastaan tyhjiä, omistajilleen palautuvia kontteja.

Avaa kuvien katselu Haminan-Kotkan satama sijaitsee lähellä itärajaa. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Ylen tietojen mukaan suurin osa Suomesta Pietariin kulkeneista rahtilaivoista on virolaisen varustamon omistamia. Virolaisalusten lisäksi reitillä on käytetty myös muualta EU:n alueelta tulleita rahtilaivoja.

– Tämä on varustamoille ihan normaalia toimintaa, että alukset siirtyvät alueelta toiselle sen mukaan, missä on rahtia ja missä saa parhaat tuotot alusten käytölle, Rakshit toteaa.

Kuljetusten järjestely on hänen mukaansa ollut Suomeen rekisteröityjen yritysten vastuulla.

Tulli on siirtänyt työntekijöitä suljetuilta raja-asemilta satamaan

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoo, että uutta merireittiä on voitu valvoa tehokkaasti, sillä henkilökuntaa on siirretty suljetuilta rajanylityspaikoilta satamiin.

Tullin tehtävänä on tutkia, ettei Venäjälle menevissä konteissa ole EU:n asettamien sodan vastaisten pakotteiden alaisia tai muuten laittomia tuotteita.

Ylen MOT-toimitus julkaisi eilen laajan selvityksen, joka paljastaa, että Suomesta ja Suomen kautta on viety Venäjälle suuria määriä sodankäyntiä hyödyttäviä tuotteita.

Tulli kertoo aloittaneensa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen yli 700 esitutkintaa pakotteiden kiertämisestä.

Sami Rakshit ei halua tarkemmin eritellä, onko kiellettyjä tuotteita havaittu myös joulukuussa avautuneelta merireitiltä.

– En pysty yksityiskohdissaan kertomaan, onko juuri tuolta reitiltä löytynyt jotain tiettyjä tuotteita.

Yleisellä tasolla hän toteaa, että tavaraerien tarkastaminen on satama-alueella usein helpompaa kuin itärajan rajanylityspaikoilla, sillä tilaa on enemmän. Tarpeen vaatiessa tulli on avannut merikontit ja purkanut ne kokonaan, jotta mahdolliset laittomat tuotteet tai salakätköt löydetään. Tarkastuksia on tehty myös laivoihin.

Kuuntele tästä satamayhtiön johtajan Kimmo Naskin näkemys uutta Venäjän-reittiä koskevista eettisistä kysymyksistä: