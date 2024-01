Asiantuntijat arvioivat, ettei keskustalaisuus juuri kuulunut valitsijayhdistyksen Olli Rehnissä presidenttitentissä

Maanantaina toiseksi viimeisessä Ylen presidenttitentissä oli vuorossa valitsijayhdistyksen ehdolle asettama ja keskustan tukema Olli Rehn. Asiantuntijat analysoivat Rehnin esiintymistä ja tuplaroolituksen vaikutuksia.

– Ehkä tässä on pyrkimystä saada parhaat puolet molemmista maailmoista. Tätä valitsijayhdistysreittiä on koitettu monen ehdokkaan kohdalla ja siinä ehkä sellainen ilmiselvä syy on jonkin verran häivyttää sitä rajapintaa omaan puolueeseen nähden, sanoo eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Ylen aamussa.

Jokisipilä jatkaa, että toisaalta jos haluaa menestyksekkään kampanjan tehdä, niin puolue on hyvä olla, koska siellä on se asiantuntemus, ammattitaito ja organisaatio hyvän kampanjan tekemiseen.

Politiikan toimittaja emerita Riikka Uosukainen pohtii, ettei Rehn joudu välttämättä tasapainoilemaan tuplaroolissa, koska kaikkien presidenttiehdokkaiden täytyy saada omaa puoluetta laajempi kannatus.

– Tietysti siinä on vähän erikoinen asetelma, kun ehdokas sanoo, esimerkiksi Olli Rehn, että en ole vain keskustalainen, olen jotakin muuta. Äänestäjien on sitten havaittava, mitä muuta hän sitten on, sanoo Uosukainen.

Uosukaisen mielestä Rehn oli aika varovainen.

– Hän pyrkii ehkä ottamaan varovaisesti kantaa asioihin, joihin sitten keskustan näkemykset olisivat ehkä tämmöisiä ideologisempia, Uosukainen toteaa.

Myös Jokisipilän mielestä keskustalaisuutta oli havaittavissa aika vähän.

– Siinä alun kolmen minuutin puheessa taisi tulla pieni viittaus rivien välissä koko Suomen asuttuna pitämiseen ja kotimaisen ruokatuotannon tärkeyteen huoltovarmuuden näkökulmasta. Muuten hänen omaksumansa rooli oli nimenomaan tällainen kansallisesti yhdistävä voima ja ikään kuin kaikkien yhteiskuntapiirien presidentti, Jokisipilä sanoo.

Sisäpolitiikkaan kiinni

Rehn on arvostellut hallituksen aikeita työmarkkinapolitiikassa aiemminkin ja tämä sisäpoliittinen teema oli esillä myös tentissä. Rehn sanoi, että vapaana suomalaisena miehenä ja työmarkkinaneuvottelujen veteraanina hän asiaa kommentoinut.

– Tässä heijastuu hänen ajattelunsa, jonka hän on vähän vahvemmin ottanut, että hän käy tähän sisäpolitiikkaan kiinni, sanoo Uosukainen.

Uosukaisesta on mielenkiintoista, jos presidentinvaaleissa ehditään keskustelemaan vielä enemmän siitä, mikä tulee olemaan tulevan presidentin tehtävä ja rooli.

– Luulisin, että tulevat ministerit ja hallitus on aika huolestuneita, jos presidenttiehdokkaat pyrkivät kovasti hallituksen tontille ja esimerkiksi profiloituvat siinä. Hänhän sanoi, että hän ei voi katsoa sivusta, jos talous menee huonosti ja kuitenkin presidentin pitäisi malttaa katoa sivusta, pohtii Uosukainen.

Uosukaisen mielestä yksi perustelu tällaiselle sisäpoliittiselle aktiivisuudelle ja puheelle voi olla se, että Venäjä on ollut presidentin hyvin oleellinen tontti.

– Eurooppa kuuluu pääministerille ja ministereille, niin nyt kun tämä Venäjä on sivussa ja Rehnkin ennakoi, että se tulee olemaan pitkään, niin tietysti presidentin täytyy löytää itselleen uutta roolia ja tässä mielessä valtioneuvoston jäsenet voivat nyt mielenkiinnolla kuunnella, että minkä tyyppistä roolia itse kukin hakee, Uosukainen sanoo.

Jokisipilä nostaa esiin, että nyt on viimeisiä tilaisuuksia henkilöllä, joka presidentiksi valitaan, tehdä vähän reippaampia ulostuloja myös niistä asioista, mitkä eivät suoraan presidentin valtiosäänteisiin valtaoikeuksiin mene.

– Jossain määrin Rehnin puhe työmarkkinapolitiikasta oli sellainen, että se lähtö oli hyvin rohkea ja se, että hän halusi tähän asiaan ottaa kantaan, mutta sitten jos mietitään, mitä hän konkreettisesti ehdotti, niin eihän se ollut mikään kovin täsmällinen, sanoo Jokisipilä.

Rehn ruoti myös hallituksen leikkauksia

Olli Rehn toi tentissä esille, että nykyisessä tilanteessa hän presidenttinä vetoaisi sekä hallitukseen että oppositioon sen puolesta, että yritetään yhdessä vielä ja pyritään rakentamaan laajapohjainen parlamentaarinen yhteistyö kestävän talouspolitiikan puolesta.

Vaikka talousasiat eivät varsinaisesti ole presidentin pöydällä, niin Rehn sanoi, että ei presidenttinä voisi katsoa tumput suorina, jos Suomen talous luisuu kriisiin.

Ratkaisut kuitenkin jäivät uupumaan.

– Ei niitä ratkaisuja ollut. Se ehkä olisi ollut pitkälle sinne muiden tontille menemistä, jos hän olisi niitä lähtenyt tekemään, Uosukainen sanoo.

Uosukainen kuitenkin uskoo, että Rehn on varmasti tässä teemassa hyvin aidosti liikkeellä.

– Niin kuin hän tuossa tentissä otti esillekin, niin hänhän oli silloin Sipilän hallituksen aikana tekemisissä työmarkkinoiden ja työmarkkinaneuvottelujen kanssa. Siinä mielessä voi hyvin ajatella, että hän aidosti ajattelee tätä, perustelee Uosukainen.

