Hallitus vie läpi uuden työmarkkinamallin, työministeri Satonen: Hallitus ei voi olla toimimatta

Hallitus aikoo viedä eteenpäin niin kutsuttua vientimallia palkansaajajärjestöjen laajasta vastustuksesta huolimatta. Valmistelu alkaa työministeriössä.

Työministeri Arto Satonen (kok.) tapasi tänään tiistaina työmarkkinajärjestöjä ja valtakunnansovittelijan tilaisuudessa, jossa keskusteltiin uuden työmarkkinamallin valmistelusta.

Hallitus ajaa Suomeen niin kutsuttua vientimallia. Tapaamisessa käytiin läpi vientimallin hallitusohjelmakirjauksesta käytyä lausuntokierrosta. Vientimalli tarkoittaa, että valtakunnansovittelija ei voi ehdottaa muille aloille palkankorotuksia, jotka ylittävät vientialojen korotukset. Tämä kirjattaisiin lakiin.

Satosen mukaan vientimalli on välttämätön. Hallituksen esitys vientimallista on tarkoitus saada syksyllä eduskuntaan. Malli voisi tulla voimaan hallituksen puoliväliriihen mennessä, käytännössä vuoden 2024 lopussa.

Paras malli olisi työministerin mukaan sellainen, joka syntyisi kaksikantaisissa neuvotteluissa työntekijöiden ja työantajien välillä. Nyt hallitus aloittaa valmistelun käytännössä nollasta.

– Työtä on paljon edessä, koska tällä hetkellä mallista on olemassa vain muutaman sanan kirjaus hallitusohjelmassa. Ovet ovat yhä auki työmarkkinajärjestöjen ehdotuksille. Tämä vientivetoinen malli on kuitenkin niin keskeinen, että hallitus ei voi olla toimimatta, Satonen totesi.

Työministeri Satonen tarjosi syksyllä työmarkkinajärjestöille mahdollisuutta etsiä mallille omaa vaihtoehtoa. Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK katkaisi kuitenkin neuvottelut ennen joulua.

Tällä hetkellä osa järjestöistä näkee, että neuvottelija voidaan jatkaa ja osa ei näe mahdollisuutta uusille neuvotteluille. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannalle oli uusi tieto, että työmarkkinajärjestöjen ehdotus on yhä tervetullut. SAK on kuitenkin halunnut sitoa neuvottelut hallituksen muihin työelämää koskevii uudistuksiin.

– Kyllä tämä hallituksen muu toiminta vaikeuttaa asiasta sopimista. Toimme esiin ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi paikalliseen sopimiseen ja työrauhalainsäädäntöön, Eloranta sanoo.

Kunta- ja hyvinvointialojen työantajat KT sen sijaan on valmis jatkamaan kaksikantaisia neuvotteluja.

Satonen: Malli viedään läpi

Malli viedään Satosen mukaan läpi, koska se turvaa Suomen kilpailukyvyn. Hän korosti useaan kertaan, että parasta olisi jos laki syntyisi yhdessä sopimalla.

– Olisi kansallinen epäonnistuminen, jos tätä ei saada vietyä eteenpäin.

Satonen muistutti, että laissa sovittaisiin vain, miten valtakunnansovittelija toimii.

Lausuntokierroksella hallituksen kirjauksesta toimihenkilökeskusjärjestö STTK esitti lausunnossaan huolen siitä, miten uusi palkkamalli vaikuttaisi sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Työntekijäpuoli on ihmetellyt lausunnoissaan myös, kenen kustannuslaskelmiin vientimalli perustuisi.

Työnantajapuoli haluaa välttää vuoden 2022 tilanteen, jossa koko kunta-ala sai kovemmat korotukset kuin vientiala. Esimerkiksi palvelualoja edustava Palta uskoo, että malli turvaisi vientialan kilpailukyvyn ja takaisi työrauhan.