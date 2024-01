Maailman suurin jääluokan sellulaiva seilasi Kemin satamaan – jättipaatin lastaus kestää viikon

Reilun kahden jalkapallokentän pituinen Green Kemi -alus saa viereisessä laiturissa olevan 135-metrisen Moezelborgin näyttämään pieneltä.

Green Kemi saapui tällä viikolla Kemin satamaan, jossa siihen lastataan sellua Kemin Metsä Fibren uudelta sellutehtaalta.

– Alus ottaa noin 50 tuhatta tonnia meidän tuotteitamme, mikä on noin puolet kuukauden tuotantomäärästämme. Lastaus Kemissä kestää noin viikon, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Nousiaisen mukaan Green Kemi on maailman suurin sellua kuljettava alus, jolla on jääluokitus. Kiinalaisvalmisteisen aluksen jääluokitus on China Classification Societyn mukaan B1, mikä vastaa suomalais-ruotsalaisessa jääluokituksessa 1A:ta.

Tämän luokan alukset ovat vahvarunkoisia, ja niissä on suuri koneteho. Useimmissa jääolosuhteissa tämän luokan aluksen pystyvät yleensä kulkemaan ilman avustusta.

– Laiva pystyy liikennöimään Kemiin ja pohjoisiin olosuhteisiin vuoden ympäri, Nousiainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Ajoksen uuteen laituriin kiinnittynyt Green Kemi on 226 metriä pitkä. Vihreä iso rakennus aluksen vieressä on Metsä Groupin terminaalivarasto. Kuva: Mika Ahonen / Kemin Kuvaamo

Green Kemi -alus Kokonaispituus: 226 metriä Leveys: 32 metriä Kantokyky: 68 000 tonnia Syväys: 8,9 metriä Moottorin käyttövoima: vähärikkinen polttoaine, päämoottorilla on valmius käyttää myös metanolia. Keskinopeus: 9,1 solmua, eli 16,9 kilometriä tunnissa. Mitattu maksiminopeus: 14,3 solmua eli 26,4 kilometriä tunnissa. Laivan ominaisuudet mahdollistavat liikkumisen napaseuduilla sekä avo- ja valtamerillä. Kemin Ajoksen meriväylä syvennettiin 12 metriin. Väylän lisäksi Metsä Group rakensi satamaan 37 hehtaarin terminaalivaraston.

Rahtia Suomesta Aasian markkinoille

Aiemmin tämän kokoluokan aluksilla ei ole ollut asiaa Kemin Ajoksen satamaan. Tähän tuli kuitenkin muutos menneenä syksynä, kun sataman laajennus valmistui. Ajoksen satama-allasta laajennettiin ja sinne rakennettiin uusi 400 metriä pitkä laituri.

Valtio syvensi myös meriväylän kymmenestä kahteentoista metriin.

Green Kemi -aluksen omistaa Cosco Shipping Specialiced Carriers -varustamo, joka on tehnyt Metsä Groupin kanssa yhteistyötä jo pitkään.

– He sitoutuivat rakentamaan tällaisen aluksen, jossa on riittävä kapasiteetti ja jääluokitus, Nousiainen taustoittaa.

Avaa kuvien katselu Green Kemi seilaa Panaman lipun alla. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Green Kemi ei ole ainokainen, sillä varustamo on rakentanut vastaavia aluksia viisi kappaletta. Kaikki alukset tulevat liikennöimään Suomesta Aasian markkinoille.

Avaa kuvien katselu Kapteeni Feng Jianmingilla on kokemusta suurista aluksista, mutta Green Kemi on ensimmäinen, jossa on myös korkea jääluokitus. Kuva: Risto Koskinen

Alukset hakevat lastia myös muista suomalaissatamista. Matka Suomesta Aasiaan kestää 30–40 vuorokautta.

Kemistä alus jatkaa 23. päivä tammikuuta kohti Kotkaa hakemaan lastia.

– Kemissä tavaraa lastataan alukseen eniten, muut ovat pienempiä lastauksia, kertoo aluksen kapteeni, Feng Jianming.

Jianmingilla on kokemusta suurista rahtialuksista, mutta näin suuren jääluokitellun laivan johtoon hän on päässyt nyt ensimmäistä kertaa.

Avaa kuvien katselu Aluksen päämoottorissa on valmius käyttää polttoaineena myös metanolia, mutta tällä hetkellä laiva liikkuu vähärikkisellä polttoaineella. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Panaman lipun alla

Vaikka Panaman lipun alla seilaava rahtilaiva on massiivinen ilmestys, ei sitä operoivan miehistön koko päätä huimaa. Jianmingin mukaan miehistön koko on kaksikymmentä henkeä.

Kansainvälisessä miehistössä on muun muassa kiinalaisia ja indonesialaisia työntekijöitä.

Konemestari Kakha Japharidze Georgiasta on ollut kiinnitettynä Green Kemi -aluksella nyt puoli vuotta ja komennus alkaa häämöttää loppuaan.

Johtavana insinöörinä aluksella työskentelevä konepäällikkö Li Jun esittelee suurta valvomoa, joka sijaitsee 20 metriä korkean konehuoneen vieressä.

– Täällä säädellään aluksen toimintoja aina moottorista, aluksen vakausjärjestelmään ja sisätilojen ilmastointiin saakka, hän kertoo.

Junin mukaan aluksen ensimmäiset puoli vuotta ovat sujuneet ongelmitta.