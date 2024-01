Ilmari Käihkön kolumni: Ukrainan sodasta käydään surkeaa keskustelua

Suomesta puuttuu hyvä foorumi syvälliselle pohdinnalle sodasta. Välitilinpäätös Ukrainan sotaan liittyvästä julkisesta keskustelusta on: se on osiensa summaa heikompi.

Helmikuussa tulee kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Sodan ensimmäisenä vuonna ukrainalaiset yllättivät maailman pysäyttämällä Venäjän sotakoneen.

Sodan toisena vuonna monet tuntuvat vuorostaan yllättyneen siitä, ettei Ukrainan pitkään odotettu vastahyökkäys lopettanutkaan sotaa.

Sodan pitkittyessä on alettu pohtia, onko media ylläpitänyt liian ruusuista kuvaa puolustussotaa käyvän Ukrainan tilanteesta?

On.

Keskustelu vaikuttaa sodan tilannekuvaan, ja sen perusteella poliitikot tekevät päätöksiä.

Kriittinen kysymys pitäisi kuitenkin ulottaa myös meihin Ukrainan sotaa kommentoineisiin asiantuntijoihin sekä päätöksentekijöihin.

Tärkein syy tällaiseen välitilinpäätökseen on oppiminen: julkisen keskustelun ruotiminen on osa Ukrainan sotaa koskevien päätöksien arviointia. Keskustelu vaikuttaa sodan tilannekuvaan, ja sen perusteella poliitikot tekevät päätöksiä.

On myös syytä muistaa, ettei sota Ukrainassa ole ohi, eikä jää viimeiseksi sodaksi, josta on tarve keskustella. Keskustelun laatua kehittämällä voimme päästä tulevaisuudessa parempiin lopputuloksiin.

Sota typistyy mediassa politiikan kustannuksella vain sotatoimiin, yleensä käynnissä oleviin taisteluihin.

Tutkijan silmin keskustelua on haitannut ennen kaikkea se, että siltä on puuttunut kunnollinen foorumi: valtaosa suomalaisesta Ukrainan sotaan liittyvästä keskustelusta on käyty mediassa.

Siinä on ongelmansa, sillä etenkin klikkiotsikoilla elävän uutismedian luonteeseen kuuluu keskittyminen yksittäisiin tapahtumiin. Sota typistyy mediassa usein politiikan kustannuksella vain sotatoimiin, yleensä käynnissä oleviin taisteluihin.

Uutistempo on, etenkin sodan alkuvaiheessa, hyvin nopea. Se tekee keskustelusta reagoimista sen sijaan, että yrittäisimme ennalta varautua tapahtumien mahdollisiin seurauksiin.

Vaikka yksittäiset taistelut voivat olla tärkeitä, ne ovat laajamittaisessa valtioidenvälisessä sodassa harvoin lopputuloksen kannalta ratkaisevia. Taistelukeskeisyys on kuitenkin hämärtänyt sodan laajempaa kuvaa ja haitannut ymmärrystä sodasta poliittisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä – varsinkin, kun nykytilanteessa sodan pitkittyminen tekee ei-sotilaallisista seikoista yhä tärkeämpiä.

Monin tavoin yhteiskuntiin vaikuttavan sodan analyysi on väistämättä poikkitieteellistä. Sodan laaja-alainen ymmärtäminen vaatii eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä. Se on ollut vähäistä. Voi sanoa, että julkisen keskustelun kokonaisuus on ollut osiensa summaa vähäisempi.

Suomalaisessa tutkimuksessa ei juuri näy ajatus, että Ukrainan sota on meille eksistentiaalinen kohtalonkysymys.

Analyyttisemmalta keskustelulta on tuntunut puuttuvan myös tilaus. Näin siitä huolimatta, että kaikki yritykset selittää ja ennustaa Ukrainan sodan kehitystä perustuvat ainakin löyhästi johonkin teoriaan – siis jonkinlaiseen ajatukseen syy- seuraussuhteista. Suomalaisessa tutkimuksessa ei juuri näy ajatus siitä, että Ukrainan sota on meille eksistentiaalinen kohtalonkysymys.

Tietoa tuottava tutkimus on pitkäjänteistä, eikä synny itsestään. Tutkitun tiedon arvostus näkyy konkreettisesti siinä, että siihen panostetaan.

Vaikka Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä tulee pian kaksi vuotta, ei sodasta juuri löydy suomalaista vertaisarvioitua tutkimusta. Sodan suhteen tuntuu unohtuneen, että paras ymmärryksemme todellisuudesta ja sen toiminnasta perustuu aina tutkittuun, vapaasti saatavilla ja kritisoitavissa olevaan tietoon.

Karua kieltä vähäisestä panostuksesta Ukrainan sodan analyysiin ja sotatieteisiin kertoo sekin, että useat Ukrainan sotaa julkisesti kommentoineet, toimivat freelance-pohjalta.

Toivottamalta tuntuvassa tilanteessa haetaan ja valetaan toivoa kriittisen tulkinnan kustannuksella.

Osaltaan analyyttisemman keskustelun puutetta selittää vahva tunnelataus. Tunteet ja niistä ammentava vihapuhe ovat vaikeuttaneet rauhallista, asiakeskeistä analyysiä.

On ymmärrettävää, että toivottamalta tuntuvassa tilanteessa haetaan ja valetaan toivoa todisteiden kriittisen tulkinnan kustannuksella. Tästä johtuen Ukrainan sodan analyysi on usein tuntunut nurinkuriselta: on hehkutettu Ukrainan toivottua voittoa, mutta ei perattu nykytilannetta, jossa sodan nopea voittaminen ei tunnu kummallekaan osapuolelle todennäköiseltä.

Ensimmäinen askel paremman keskustelun suuntaan olisi hyväksyä se tosiasia, että sodankin ymmärrystä tukee tutkittu tieto, eivät suuret tunteet.

Ilmari Käihkö

Kirjoittaja on sotatieteilijä, joka uskoo paremman keskustelun johtavan parempiin päätöksiin.