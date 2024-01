Analyysi: Inflaatio heitti palkansaajan kuoppaan, josta nousemiseen menee vuosia

Ostovoima on taas kasvussa, mutta raha ei riitä kuin ennen. Palkansaajat ovat samankaltaisessa tilanteessa kuin 1970-luvun öljy- ja finanssiikriisin jälkeen, kirjoittaa taloustoimittaja Heikki Valkama

Keneltäkään ei ole jäänyt huomaamatta, että hinnat ovat nousseet viime vuosina huimasti. Inflaatio on laukannut.

Samalla tämä on pudottanut kuluttajat kuopppaan, jonka vertaisia ei Suomen historiassa ole monia. Hinnat ovat nouseeet, palkat eivät ole pysyneet perässä.

Vuonna 2023 palkan ostovoima oli alimmillaan 15 vuoteen, kun ostovoima laski kolmatta vuotta perätysten.

Jos asia sanotaan toisin, viime vuonna suomalaiset saivat rahallaan ostettua vähemmän ruokaa, sähköä ja vaatteita kuin viiteentoista vuoteen.

– Meillä on taustalla 2010-luvun menetetty vuosikymmen, siksi kahdeksan prosentin pudotus vie neljätoista vuotta takapakkia, sanoo LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro.

Yhtä paha tilanne oli viimeksi toisen öljykriisin aikaan, 1970-luvun lopussa. Mutta palataan siihen lopussa.

Nyt hyvä uutinen on se, että ostovoima on taas nousussa. Mutta vaikka hintojen nousu on taittunut ja palkat nousevat, kuopasta ei noin vain nousta.

Nykytahdilla menee kolme tai neljä vuotta, ennen kuin ostovoima on sama kuin edes neljä vuotta sitten. Näin on laskeskellut pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola Veronmaksajain Keskusliitosta.

– Tänä vuonna saadaan katettua suurin piirtein viime vuoden heikentyminen. Ostovoima jää siis yhä matalammalle tasolle kuin koronavuonna 2020, laskee Kirkko-Jaakkola.

Eniten tämä tietenkin iskee niihin, joilla rahasta on valmiiksi tiukkaa.

Ennen koronapandemiaa Suomen inflaatio pysyi alle kahden prosentin tasolla kahdeksan vuotta 2013–2020. Samaan aikaan korotkin pysyivät mitättöminä.

Tilastokeskus kertoo, kuinka vuoden 2021 alkupuoliskolta lähtien inflaatio pikkuhiljaa nousi korona­rajoitusten purkamisen myötä. Lakipiste, 9,1 prosenttia, saavutettiin vähän yli vuosi sitten, joulukuussa 2022.

Kolme vuotta nousseet hinnat tarkoittavat sitä, että ihmisillä oli yhä vähemmän varaa.

Aika harva tajuaa tätä osaa inflaatiosta: inflaatio syö rahan arvoa pysyvästi. Vaikka rahan arvon lasku hidastuisi, mennyt arvo ei palaa. Eli kun inflaatio nakertaa rahan arvoa niin, että yhdellä eurolla saa ostettua vähemmän kuin ennen, meidän pitää ansaita enemmän euroja, jotta saamme ostettua saman kuin ennen.

Siispä ansioiden nousun pitäisi ohittaa inflaatio joka vuosi seuraavien vuosien ajan, jotta euroillamme saisi taas yhtä paljon vaikkapa ruokaa kuin neljä vuotta sitten.

Viime vuonna osalla palkansaajista palkankorotukset paransivat ostovoimaa. Tilanne parani etenkin niillä, joilla ei ole velkoja kuten asuntolainaa. Esimerkiksi joulukuun inflaatioluvusta 3,6 prosentista valtaosan aiheuttivat korot. Toisin sanoen se puolikas suomalaisista, joilla ei ole velkaa, on viime vuonna pärjännyt paremmin kuin ne, joilla velkaa on. Velallisilla palkankorotuksen söivät korot.

Eniten inflaatio on iskenyt niihin, joilla ei ole töitä. Koronnoususta taas ovat kärsineet velalliset. Pahimmassa jamassa on siis työtön velallinen.

Palkansaajien ostovoiman kuoppia on ollut ennenkin. Eivätkä ne ole vuosia, joita muistellaan taloushistoriassa hyvällä.

LähiTapiolan Hannu Nummiaro sanoo, että 1970-luvun toisesta öljykriisistä toipumiseen meni yli seitsemän vuotta.

– Hintojen nousu on viimeksi ollut tätä tasoa tai suurempi 1970-luvulla, öljykriiseissä, Nummiaro sanoo. Ensimmäisen vuoden 1973 öljykriisin jälkeen Suomessa palkat nousivat inflaation perässä eli ostovoima ei kärsinyt. Kun toinen öljykriisi iski vuonna 1979, palkat eivät enää pysyneetkään hintojen nousun perässä. Nyt ollaan oltu samanlaisessa tilanteessa.

Seuraavat, hieman nykyistä lievemmät iskut palkansaajan ostovoimaan olivat 1990-luvun lama ja pankkikriisi sekä 2010 luvun finanssikriisi.

Siis: palkansaajat ovat kuopassa, ja kipuamiseen menee aikaa.