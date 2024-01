Hiihtäjät maksavat Lahdessa vapaaehtoista latumaksua – tällä kaudella kertynyt jo tuhansia euroja

Lahdessa tällä hiihtokaudella käyttöön otettu vapaaehtoinen latumaksu on saanut myönteisen vastaanoton. Maksuista on kertynyt jo 7 000 euron suuruinen potti kaupungin kassaan.

Maksu on minimissään viisi euroa, ja sitä on voinut maksaa siitä lähtien, kun ensilumenlatu marraskuussa valmistui. Haluamansa summan voi maksaa kertamaksuna tai useampaan kertaan, myöskään ladun käyttökertoja ei ole rajattu.

Tulot käytetään koko latuverkon rakentamiseen ja ylläpitoon.

Liikuntapalvelupäällikkö Markku Ahokkaan mukaan nyt maksua testataan, ja ainakin ensikokemusten perusteella voidaan odottaa jatkoa. Periaate olisi sama eli pakkoa ei ole.

– Pakollisen latumaksun valvonta avoimessa maastossa olisi vaikeaa, ja siitä koituisi huomattavia lisäkustannuksia.

Hiihtokierroksia kertyy

Lahden latuverkoston kunnossapidosta huolehtii kaupungin liikuntapalvelut. Ylläpidettäviä reittejä on kaupungin ympäristössä yhteensä noin 180 kilometriä, valaistuja reittejä niistä noin 70.

Latujen käyttöaste on valtava.

– Siellä liikkuu varmaan satoja tuhansia hiihtäjiä kaudessaan. Jossain vaiheessa yhdessä pisteessä otettiin kesken kauden käyttöön kävijälaskuri, ja tulokseksi tuli sata tuhatta ohitusta, Markku Ahokas kertoo.

Hän uskoo, että vapaaehtoisen latumaksun suosio on myös palaute hyvin hoidetusta työstä.

– Olemme tulkinneet, että siinä on myös kiitosta laduntekijöitä kohtaan.

Lunta säilötään sahanpurupeitteen alla

Ensilumenlatu rakennetaan kokonaan säilölumesta, muilla laduilla käytetään luonnonlunta.

Avaa kuvien katselu – Luonnonlumi on tykkilunta höttöisempää, kertoo liikuntapaikkamestari Arto Manninen. Hän toivoo suojakelejä lumisateiden väliin, se tiivistäisi latupohjia ja helpottaisi latujen ylläpitoa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Lunta tykitetään ja otetaan talteen jo edellisellä kaudella suotuisien kelien aikaan. Lumi säilötään sahanpurupeitteen alla kesän yli. Vesi lumentekopaikalle johdetaan Vesijärvestä.

Tykkilunta tarvitaan myös Urheilukeskuksen alueella hiihtokisojen aikaan. Kisaladuille lumi tykitetään erikseen. Ladut ovat kansalaisten käytössä muun ajan.

Puolen miljoonan euron hiihtokausi

Ensilumenladun kustannukset ovat tällä kaudella noin 30 000 euroa. Ennen luonnonlumia valmistuvan ladun pituus on tavallisesti puolitoista kilometriä, tälle kaudelle keinolunta riitti kahden ja puolen kilometrin matkalle.

Koko hiihtokauden hintaa latujen osalta on Markku Ahokkaan mukaan vaikea täsmällisesti sanoa. Suurimmat erät koituvat työvoimasta, koneista ja liisattujen koneiden siirtelykuluista.

– Kokonaiskustannukset lienevät noin puolen miljoonan luokkaa, jos mukaan otetaan kaikki, myös sulan maan aikaan reiteillä tehtävät korjaukset.

Muun muassa sään vaihtelut vaikuttavat kustannuksiin, samoin sähkön ja polttoaineiden hinta.

– Kalleimman sähkön aikaan emme ole lunta tykittäneet, mutta korkeallahan se hinta vielä on. Sää on kuitenkin määräävin tekijä sille, milloin lunta on paras tehdä.