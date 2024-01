Scania-fanin viimeinen toive: hautaankin kuorma-auton muotoisessa arkussa

Hautajaisissa persoonallisuus ja henkilökohtaisuus ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta itsetehdyt tai teetetyt ruumisarkut ovat harvinaisia. Oululaisella Eino Pekkalalla sellainen kuitenkin on.

– Vauhti ei hiljene haudassakaan.

Näin Eino Pekkala, 82, toteaa esitellessään Scania-kuorma-autoa muistuttavaa ruumisarkkuaan. Arkussa maatessa jalat tulevat ohjaamoa kohti.

– Silloin pystyy painamaan kaasua, Pekkala nauraa.

Pekkala aikoo viedä elämäntyönsä hautaan asti, sillä hän on työskennellyt maansiirto- ja kuljetusalan yrittäjänä. Ruumisarkku on Scanian pienoismalli, samanlaista Pekkala on itse aikoinaan ajanut.

Pekkala ei pidä kuolemaa surullisena asiana, eikä murheena. Hänestä se voi olla iloinenkin asia. Siitä heräsi ajatus myös omaperäisestä ruumisarkusta.

"Rupiakko tekemään minulle ruumisarkun?"

Keulassa 143R kertoo moottorin tehon. Pekkalan mukaan se oli aikoinaan voimakkain auto. – Nythän niissä on puolta enemmän tehoja, Pekkala hymähtää.

Maahan tai tuhkaukseen ei saa laittaa mitä tahansa

Hautajaisissa persoonallisuus ja henkilökohtaisuus ovat lisääntyneet viime vuosina, kertoo Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja Sari Koukkari. Hautajaisjärjestelyissä mietitään yhä enemmän, miten vainajan elettyä elämää voidaan tuoda esille.

– Muistotilaisuutta ei mennä välttämättä enää samalla kaavalla, vaan ohjelma elää. Esimerkiksi soitettava musiikki saattaa olla vainajan lempimusiikkia.

Koukkarin mukaan tämä on melko uusi ilmiö.

Kimmo Takarautio (oik.) on tehnyt arkun. Yksi hänen tunnetuimmista töistä sijaitsee Äkäslompolossa: Jounin Kaupan pihalla oleva poro. Takarautio tekee myös rekkoihin erikoismaalauksia. Arkkujen teosta hänellä ei kuitenkaan ollut aiempaa kokemusta.

Persoonalliset ruumisarkut, joko itselleen tehdyt tai teetetyt, eivät kuitenkaan ole vielä yleinen asia Suomessa, sanoo Koukkari.

Mikäli sellaisen haluaa tehdä tai hankkia, kannattaa kysyä neuvoja hautausmaan tai krematorion ylläpitäjältä. Esimerkiksi arkun koko tulee huomioida, jotta se voidaan laskea hautaan tai laittaa tuhkaukseen.

Materiaalin tulee myös olla ekologinen ja sen on sovelluttava haudattavaksi tai poltettavaksi. Esimerkiksi pvc-muovia ei saa käyttää, ja metalleja tulee käyttää niin vähän kuin mahdollista.

Koukkari toivoo, että hautajaisiin liittyvä personointi vielä yleistyy. Sillä on tärkeä rooli surutyössä.

– Monet ovat sanoneet, että kun vainajan elämästä tekee esimerkiksi valokuva-albumin, siinä käydään läpi yhteistä matkaa. Tällaiset järjestelyt hoitaa myös läheisiä ja siten he pääsevät omassa surussa eteenpäin.

Pekkala on tyytyväinen lopputulokseen. – Kimmo tekee mitä haluaa, muut mitä osaa. Minä poikapoloinen en osaa tehdä puusta kuin nuotion, Pekkala naurahtaa.

”Olen elämäntyöni tehnyt”

Scania-arkun on valmistanut oululainen taiteilija Kimmo Takarautio, joka oli ennen projektin aloittamista oikeaoppisesti yhteydessä hautaustoimistoon. Aidonnäköisyydestään huolimatta arkku on tehty puusta ja myös maalit ovat maatuvia.

Pekkala sanoo, että oman ruumisarkun teettäminen on helpottanut kuolemasta puhumista. Se on tuonut rauhaa myös Pekkalalle itselleen, sillä hän on tottunut suunnittelemaan asiat etukäteen.

– Olen elämäntyöni tehnyt ja rauhoittaa, että minulla on tämmöinen. Olen jo testannut tätä, rauhallisesti sain kädet laittaa rinnan päälle.

Pekkala piti projektin salassa vielä viime viikkoon saakka. Sitten hän kertoi siitä lapsilleen.

– Soitin tyttärelleni ja voi että sitä nauratti. Iskä iskä, mistä sinä vielä tuonkin hoksasit, kuului linjan toisesta päästä.

