Sotakoira Cooper teki hurjan määrän töitä ja takoo nyt uraputkessa – ohjaaja ei keksi, mitä koiralle voisi enää opettaa

Erikoisräjähdekoira Cooperin työpäivä on juuri alkamassa Utin jääkärirykmentissä Kouvolassa. Ensin on edessä aamulenkki, jotta aivot ja lihakset saadaan vetreiksi päivän koitoksiin.

– Koiran työpäivä on vähän kuin ammattisotilaan työpäivä – fyysistä treeniä ja tehtäväkohtaista harjoittelua. Aamulla koira käy juoksemassa kuuden kilometrin lenkin, ja sen jälkeen aletaan valmistella päivän harjoituksia, kertoo Cooperin ohjaaja Toni.

Cooperin ohjaaja esiintyy tässä jutussa turvallisuussyistä vain etunimellään.

Palkittu sotakoira Cooper etsii työkseen piilossa olevia räjähteitä. Koulutus alkoi kahdeksanviikkoisena pentuna räjähteen hajun tunnistamisella.

Yksinkertaisuudessaan opetus menee siten, että yhteen purkkiin laitetaan räjähdeainetta ja koira haistaa sitä. Sitten purkkien määrää lisätään, ja koira yrittää etsiä purkkien seasta sen oikean, josta räjähdeainetta löytyy.

– Kun koira löytää oikean purkin, se saa ruokaa. Tällä tekniikalla aloimme harjoitella heti ensimmäisestä päivästä lähtien, kun Cooper meidän perheeseemme tuli, Toni kertoo.

Avaa kuvien katselu Cooper työskentelee erikoisräjähdekoirana. Se on erikoistunut muun muassa korkean riskin etsintöihin ja taktiseen käyttöön erikoisjoukoissa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Palkittu sotakoira, jolla takana lähes 10 000 harjoitusta

Cooper aloitti työt Utin jääkärirykmentissä 11 kuukauden iässä. Cooper on edennyt urallaan hyvin. Viime vuoden marraskuussa Kennelliitto palkitsi Cooperin vuoden sotakoirana.

– Cooper on aktiivinen ja periksiantamaton koira, joka on vuosien aikana suorittanut lukemattomia räjähde-etsintöjä Puolustusvoimien turvatarkastuksissa sekä virka-avuissa muille viranomaisille. Cooperilla on korkea työmoraali, ja sen työn jälki on ollut aina moitteetonta, kuvailee Kennelliitto palkintokirjoituksessaan.

Ihan ilmaiseksi vuoden sotakoira -meriitti ei tullut. Nyt 6-vuotias Cooper on tehnyt valtavasti töitä – takana lähes 10 000 harjoitusta.

Harjoitukset eivät ole pelkkää purkkienhaistelua. Kun räjähteen haju tulee koiralle tutuksi, siirrytään maastoon tai rakennukseen piilotettuun räjähdeaineeseen, jota koira lähtee etsimään.

– Koiran pitää harjoitella monia hajua, sillä eri räjähteisiin on eri hajukuvat. Räjähdekoiran pitää osata ainakin sotilas- ja siviiliräjähteiden sekä kotitekoiset räjähteiden hajut, kertoo Toni.

Tällä hetkellä Cooper osaa niin monia räjähdehajuja, ettei edes ohjaaja Toni tiedä, mitä uutta koiralle voisi seuraavaksi opettaa.

Avaa kuvien katselu Ammattisotilaan ja sotakoiran työpäivät eivät paljo poikkea toisistaan: fyysistä treeniä ja tehtäväkohtaista harjoittelua. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Miten Cooper reagoi ilotulitteisiin?

Labradorinnoutaja Cooper on erittäin aktiivinen koira, eikä malta pysyä aloillaan. Koiran mielestä työpaikalle ollaan tultu tekemään töitä, kuinkas muutenkaan.

– Cooperin luonne on erittäin mukava ja viettiä on paljon, mutta silti se on ihmisystävällinen koira. Cooper on motivoitunut tekemään töitä ja harjoittelemaan, eli se on aivan täydellinen kouluttajan näkökulmasta, kertoo Cooperin ohjaaja Toni.

Mitä erikoisräjähdekoira tuumaa uudenvuoden ilotulitteista? Meneekö se häpsingilleen paukkeesta ja hajuista?

– Se ei reagoi millään tavalla ilotulitteisiin. Se on totutettu nuoresta pitäen siihen, että ympärillä voi paukkua, Toni kertoo.

Tonin ja Cooperin työmatka taittuu yksissä tuumin, sillä sotakoira asuu hänen kanssaan.

– Cooper on rennompi kotona ja tajuaa, ettei koko ajan tarvitse etsiä räjähteitä. Se on ehdollistunut eri vaatteisiin. Kun laitan siviilit päälle ja hyppään omaan autoon, Cooper tajuaa, että nyt ollaan vapaalla.