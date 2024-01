OAJ: Kesälomien siirto vaatisi laajan selvityksen ja olisi massiivinen muutos – ”On helppo heittää, että kokeillaanpas”

Opettajien keskuudessa ei kannateta koulujen kesälomien siirtämistä myöhemmäksi, sanoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo.

– Yksittäisiä mielipiteitä toki on, se on selvä. Mutta kokonaisnäkemys on, että sille ei ole tarvetta.

Keskustelu alkoi taas, kun mikkeliläinen perussuomalaisten kansanedustaja Jaana Strandman teki toimenpidealoitteen asiasta.

Aloitteessa koulujen kesälomien myöhäistämistä kahdella viikolla perusteltiin erityisesti matkailunäkökulmilla.

Muu Eurooppa lomailee tunnetusti Suomea myöhemmin, ja elokuun lopussa etenkin moni sesonkikohde on Suomessa jo suljettu.

Kyseessä ei ole pieni muutos

OAJ:n Jaakko Salo muistuttaa, että muutos nykysysteemiin olisi massiivinen: se olisi ajettava läpi koko koulutusjärjestelmän korkeakouluja myöten.

– Ei se mene niin, että pistetään vaan koulut alkamaan ja loppumaan pari viikkoa myöhemmin. Tässäkään avauksessa ei ole huomioitu sitä, miten laajat vaikutukset siirrolla olisi.

Pelkkä peruskoulussa tehtävä muutos ei Salon mukaan olisi mahdollinen.

Muutos vaikuttaisi toisen asteen yhteisvalintaan sekä ylioppilaskirjoituksiin. Jos ylioppilastutkinto viivästyy, siirtyisivät myös korkeakouluvalinnat ja lukukauden alku.

– On huomioitava myös, että esimerkiksi lukioissa ja yläkouluissa työskentelee paljon samoja opettajia.

OAJ:n Saloa turhauttavat kesälomien siirrosta käytävät aloitukset ilman riittävää perehtymistä asiaan ja aikaisempiin selvityksiin.

– On helppo heittää, että kokeillaanpas uudistusta vaikka jossain päin Suomea. Näin se ei kuitenkaan mene, sillä muutos ei ole mikään pikkujuttu.

Avaa kuvien katselu Jaakko Salo sanoo, ettei ole kategorisesti koulujen loma-aikojen muuttamista vastaan. Asialle ei hänen mukaansa ole laajassa selvityksessä nähty perusteita. Kuva: Anssi Väisänen / Yle

”Tällä hetkellä tärkeämpiäkin asioita”

Elinkeinoministeriön selvityksen mukaan kesälomien siirto kahdella viikolla kasvattaisi matkailutuloa noin 220 miljoonaa euroa.

Salo ei pidä ministeriön vuonna 2018 teettämää selvitystä kattavana kertomaan muutoksen kokonaisvaikutuksia.

– Tässäkin aloitteessa viitattu ministeriön selvitys on mielestäni tarkoitushakuinen, ja se on tehty kapeasti matkailualan näkökulmasta.

Jos muutosta halutaan ajaa läpi, tulee asiasta Salon mukaan tehdä laaja selvitys.

– Tällainen selvitys on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vuonna 2005. Sen lopputulema oli, että muutokselle ei nähdä riittävän painavia syitä.

Salon mielestä paukut täytyisi suunnata nyt muihin asioihin. Tällaiseksi hän mainitsee esimerkiksi PISA-tulosten valossa toimimattoman oppimisen tuen korjaamisen.

– Mielestäni nyt kaikki aika, energia ja resurssit tulisi kohdentaa näiden korjaamiseen eikä massiivisiin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä parempaan oppimiseen ja osaamiseen.

Muutoksella suuri yhteiskunnallinen vaikutus

Perusopetuslaki määrää, että lukuvuodessa on 190 työpäivää, ja asetus määrittää lukuvuoden loppumaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

– Loppumisen muutokseen tarvittaisiin asetuksen muutos. Muutosta ei ole tällä hetkellä hallitusohjelmassa, muistuttaa Opetushallituksen yksikön päällikkö, opetusneuvos Laura Francke.

Francke näkee, ettei lomien siirrolla olisi juurikaan vaikutusta opetuksen sisältöön.

– Sillä olisi kuitenkin suurta yhteiskunnallista vaikutusta. Se vaikuttaisi lapsien ja perheiden lomiin ja sitä kautta monien sektoreiden työntekijöiden lomiin.

Myös Francke uskoo, että muutokset menisivät läpi koko koulutussektorin, ja vaikutukset tulisi tarkastella hyvin.

– Muutos vaatisi hyvää valmistelua ja pitkän siirtymäajan. Luultavasti hallinnollista työtä tulisi reippaasti eri toimijoille, kuten kunnille ja opetushenkilöstölle.

Francke näkee uusia yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisessä vaihtotoiminnassa, jos Suomen rytmi olisi sama kuin ulkomailla.

– Opetuksen järjestämisen kannalta en näe, etteikö muutos voisi lopulta toimia.

– Lopulta tässä on kyse poliittisesta tahdosta, halutaanko tällaiseen ryhtyä. Tähän asti on käynyt niin, että jälkeen muutokseen ei ole lähdetty.