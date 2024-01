Jättiremontti paransi pyörä- ja joukkoliikenteen menoa Helsingin Hämeentiellä, mutta yrittäjät eivät ole tyytyväisiä

Remontin yhteydessä yksityisautojen läpiajo Kurvista Hakaniemeen kiellettiin. Taksit saavat ajaa osuuden läpi. Kuva on otettu Sörnäisten Kurvista lokakuussa vuonna 2020.

Helsingin Hämeentielle remontin myötä tehdyt liikennejärjestelyt ovat parantaneet merkittävästi pyörä- ja joukkoliikenteen olosuhteita, selviää Helsingin kaupungin teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimus tarkastelee Hämeentien osuutta välillä Hakaniementori–Sörnäinen, jossa toteutettiin vuosina 2019–2021 mittava katuremontti. Sen yhteydessä uusittiin muun muassa raitiovaunukiskoja, tehtiin uutta pyöräkaistaa ja toteutettiin putkiremontti. Samalla osuus muutettiin joukkoliikennekaduksi.

Tutkimuksen mukaan pyöräilijöiden määrä Hämeentiellä on jopa nelinkertaistunut kesästä 2016 ja pyöräliikenteen reittivalinnat ovat yhdenmukaistuneet.

Vuonna 2016 pyöräilijöitä oli keskimäärin noin 500 vuorokaudessa, kun kesällä 2023 Hämeentiellä pyöräili noin 1 900–2 200 pyöräilijää vuorokaudessa. Viime vuonna Hämeentien läpi kulki myös noin 300–500 sähköskootterin tai vastaavan välineen käyttäjää vuorokaudessa.

Autojen määrä kadulla sen sijaan puolittui. Ennen katuremonttia moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärä Hämeentiellä oli noin 10 000–13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2023 liikennemäärä oli noin 5100–7500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ajoneuvojen määrä on kuitenkin arvioitua suurempi, sillä tielle odotettiin jäävän 2 500 ajoneuvoa.

Tutkimuksen perusteella joukkoliikenteen sujuvuus Hämeentiellä on parantunut merkittävästi. Lisäksi varsinkin raitioliikenteen matka-aikojen vaihtelu on vähentynyt. Raitioliikenteen keskinopeus ruuhka-aikana Hakaniemestä Sörnäisiin on nyt tasolla 18 km/h, kun se aiemmin oli tasolla 15 km/h. Nyt lukema täyttää raitioliikenteen kehittämiselle asetetun tavoitteen.

Jalankulkijoiden määrä Hämeentiellä pysyi lähes samalla tasolla kuin ennen katuremontin toteuttamista.

Avaa kuvien katselu Joukkoliikenteen nopeuden ja täsmällisyyden kasvaminen on parantanut joukkoliikenteen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta matkoilla, jotka kulkevat Hämeentien läpi. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Suurin osa yrittäjistä koki muutosten vaikuttaneen negatiivisesti asiakasmääriin

Liikennejärjestelyiden muutokset ovat parantaneet erityisesti kävelymahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä suojaa onnettomuuksilta. Ajoneuvoliikenteen vähenemisen myötä myös omaisuusvahinko-onnettomuudet ja onnettomuuksien aiheuttamat häiriöt ovat vähentyneet aiemmasta. Myös melutaso on aiempaa alhaisempi.

Hämeentiellä sijaitsevien kivijalkaliiketilojen toiminta edellyttää huolto- ja jakeluliikennettä. Remontin yhteydessä tielle toteutettiin kymmenen liikennemerkein merkittyä lastauspaikkaa huoltoliikenteen tarpeisiin.

Tutkimuksen perusteella lastauspaikat eivät kuitenkaan toimi odotetulla tavalla, vaan jalkakäytäviä ja pyöräteitä käytetään ajoneuvojen pysäyttämiseen. Autolla myös ajetaan jalkakäytävää ja pyörätietä pitkin.

Avaa kuvien katselu Jari Perho antaisi remontin onnistumiselle arvosanaksi numeron seitsemän. Hänen mielestään remontti häiritsi toisinaan asiakkaiden löytämistä sisälle kauppaan. Kuva: Olli-Pekka Kursi / Yle

Lisäksi liikennejärjestelyjen muutosten arvioidaan heikentäneen kävelymahdollisuuksia Hakaniemessä ja Kurvissa, joissa jalkakäytävät ovat kaventuneet entisestään.

Noin kolmannes tavoitetuista Hämeentien yrittäjistä vastasi kyselyyn, jossa kysyttiin yrittäjien näkemyksiä muutoksista. Yrittäjät eivät kokeneet, että Hämeentien katuympäristö olisi remontin myötä muuttunut viihtyisämmäksi. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrittäjistä koki muutosten vaikuttaneen yrityksen liikevaihtoon ja asiakasmääriin negatiivisesti.

Hämeentiellä sijaitsevan Vivokauppa-yrityksen Jari Perho sanoo, että remontti häiritsi välillä asiakkaiden löytämistä kauppaan. Hän antaisi remontille arvosanaksi seitsemän, mutta antaa myös kritiikkiä.

– Kaupan sisäänkäynnin eteen ei olisi tarvinnut kasata kontteja ja materiaaleja, Perho sanoo.

Avaa kuvien katselu ”Pikkuhiljaa tämä elävöityy ja Hämeentielle alkaa uskaltautua uusia yrittäjiä lähteneiden tilalle”, Ruuhka -nimisen baarin toinen yrittäjä Atte Raike sanoo. Kuva: Olli-Pekka Kursi / Yle

Ruuhka-nimisen baarin yrittäjä Atte Raike olisi toivonut, että remontin myötä alueelle olisi tullut enemmän vehreyttä.

– Toivoisin, että viheristutuksia tulisi myöhemmin lisää. Nyt tämä on betoninen kaistale, Raike kuvailee Hämeentien ulkonäköä.