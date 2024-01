Sähkön uutta hintapiikkiä ei tullutkaan – kohta länsirannikolla tuulee ja Etelä-Suomen pakkanen helpottaa

Loviisa kakkonen on käynnissä ja yhteydet naapurimaihin ovat kunnossa. Ruotsilla saattaa tosin olla sähkölleen käyttöä omasta takaa.

Pörssisähkön hinta laskee huomenna merkittävästi tästä päivästä. Verollinen hinta on korkeimmillaan aamulla hieman alle 19 senttiä kilowattitunnilta, mutta sen jälkeen hinta putoaa nopeasti. Sähkön keskihinta on hieman alle 14 senttiä per kwh.

Tänään sähkön hinta kävi yli 30 sentissä. Huomisen suhteen pahimmat pelot eivät toteutuneet.

Pörssisähkölämmittäjät ehtivät jo säikkyä tämän viikon hyisiä pakkasennusteita – Etelä-Suomeen luvattu kireä pakkanen ennustaa yleensä myös korkeaa sähkön hintaa.

– Sillä on suuri merkitys, onko Etelä- ja Keski-Suomessa pakkasta. Koska täällä on suurin osa siitä kulutuksesta, joka riippuu siitä lämpötilasta, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingrdin valvomopäällikkö Maarit Uusitalo.

– Vaikka Lapissa ja muualla pohjoisessa on hyvinkin kylmää, sillä ei ole niin paljon vaikutusta, jos Etelä- ja Keski-Suomessa on samaan aikaan hillitympää pakkasta. Silloin sähkön kulutus ei nouse niin korkealle.

Tällä kertaa pahimmat pakkaspelot eivät toteutuneet. Kylmä hellittää Etelä-Suomen otteestaan jo huomenna. Lisäksi Länsi-Suomen yllä oleva tyven vaihtuu tuuliseksi sääksi – mikä lupaa hyvää sähköntuotannolle.

– Suuri osa tuulivoimasta sijaitsee nimenomaan länsirannikolla, siellä on yleensä sellaiset tuuliolosuhteet, että tehoa saa hyvin talteen.

Vuoden alun hirmuhintoja selitti myös tuotantolaitosten vikaantuminen. Samankaltaisia pelkoja oli nytkin, kun Fortum kertoi löytäneensä sähkövian Loviisan ydinvoimalan kakkosyksiköstä. Tuotantoa on kuitenkin ryhdytty ajamaan ylös jo tänään aamulla.

Uusitalon mukaan tilanne on tällä hetkellä kutakuinkin normaali. Myös siirtoyhteydet Viroon, Norjaan ja ennen kaikkea Ruotsiin ovat kunnossa.

Ruotsissa saattaa tosin lähipäivinä olla käyttöä sähkölle omasta takaa.

– Nyt on ilmeisesti luvattu Etelä-Ruotsissa vähän tiukempaa pakkasta. Ei niin tiukkaa kuin meillä [tänään], mutta siellä pienempikin pakkanen aiheuttaa ison vaikutuksen, koska pakkasia on harvemmin. Tilanne on siellä tiukempi kuin viikolla yksi.

Vuoden ensimmäisen viikon huippuhintojen aikaan Suomen tilannetta helpotti se, että Ruotsissa sähkölle ei ollut vastaavanlaista kysyntää.

Juttu päivittyy.