Uhri yritettiin tukehduttaa muovipussilla Jyväskylän Matkakeskuksessa – poliisi pitää rikosepäilyä harvinaislaatuisena

Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui julkisella paikalla ja sillä on silminnäkijöitä.

Poliisi on kertonut kertonut lisätietoa Jyväskylän Matkakeskuksessa joulun välipäivinä tapahtuneesta epäillystä tapon yrityksestä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Turpeisen mukaan kaksi miestä oli yrittänyt tukahduttaa uhrinsa muovipussilla. Epäilty rikos tapahtui illalla kello 20 aikaan. Turpeisen mukaan toinen miehistä oli laittanut pussin uhrin päähän, ja toinen oli estänyt sivullisia tulemasta väliin. Tilanne laukesi lopulta sivullisten väliintuloyrityksen seurauksena.

Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut miehet todennäköisin syin epäiltyinä tapon yrityksestä. Toinen epäillyistä on 33-vuotias ja toinen 42-vuotias. Uhri on 43-vuotias mies.

Turpeinen toteaa, että uhri ja epäillyt tekijät tunsivat toisensa, mutta mitään riitaa heillä ei ennen välikohtausta ollut. Tapauksella on ollut Matkakeskuksessa silminnäkijöitä ja poliisi on kuullut heitä.

Epäillyn rikoksen esitutkinta on kesken. Turpeinen ei ota tässä vaiheessa kantaa teon motiiviin. Sitäkin selvitetään esitutkinnassa.

– Tämä on harvinaislaatuinen tapaus, koska uhria on yritetty tukahduttaa muovipussilla yleisellä paikalla, Turpeinen sanoo.