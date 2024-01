Puhelinmyyjä Tuomas Hietanen kohtaa haistattelua ja tappouhkauksia – ”Melkein tärkeämpää on kuunnella kuin puhua”

Puhelinmyyjien työ on muuttunut takavuosien kaavamaisesta tyrkyttämisestä, mutta silti vaihtuvuus alalla on suurta. Samaan aikaan suoramarkkinakieltojen määrä on ollut laskussa.

– Hyvästä puhelusta ammentaa voimaa seuraavaan puheluun ja seuraavaan kauppaan, sanoo puhelinmyyjä Tuomas Hietanen, joka aikoinaan ajautui alalle.