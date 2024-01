Katso suorana: Maailman talousfoorumissa keskustellaan turvallisuudesta

Stoltenberg: Venäjää ei saa aliarvioida

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg painotti, ettei kansainvälisen yhteisön pidä aliarvioida Venäjää.

– Venäjä on kasvattanut kalustoaan muun muassa Iranista ostetuilla drooneilla. Venäjä on saanut ohjuksia Pohjois-Koreasta. He ovat myös kestäneet suuria tappiota.