Kalanruodoista ja kananluista syntyy tahna, joka voi päätyä vaikka nugetteihin – kysymys kuuluu, ovatko kuluttajat valmiita

Kotkalaisen yrityksen valmistamalle laitteelle on maailmanlaajuiset markkinat. Asiakkaita kiinnostavat erityisesti ympäristöystävällisyys ja laitteen tuoma taloudellinen hyöty.

Tulevaisuudessa kananugetit voivat sisältää esimerkiksi kananluita.

Kotkalainen yritys Superground on kehittänyt laitteen, joka jauhaa elintarviketuotannosta ylijääneistä eläinten luista tahnaa. Tätä tahnaa voi sitten hyödyntää elintarvikkeissa.

Luiden elintarvikekäyttö länsimaissa ei tällä hetkellä ole kovin ihanteellista, toteaa yrityksen perustaja Santtu Vekkeli. Joissain maissa luita hyödynnetään, mutta valtaosassa maailmaa niitä syödään vielä melko vähän.

– Noin neljä vuotta sitten huomattiin, että meillä on ehkä olemassa ne laitteet, joilla tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Niitä laitteita ei vain vielä käytetä yhdessä. Useamman erilaisen prosessointilaitteen yhdistämällä voisimme siis tehdä luista elintarviketta.

Avaa kuvien katselu Santtu Vekkelin mukaan ensimmäisen asiakkaan löytäminen on aina vaikeaa, mutta sen jälkeen uudet innovaatiot omaksutaan alalla hyvin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Vekkelin yritys keskittyy tällä hetkellä kananluihin ja kalanruotoihin, koska niistä syntyy parhaimman makuista tahnaa. Laitteella on kuitenkin tekniset valmiudet jauhaa tahnaksi mitä tahansa luita.

Yrityksen kehittämälle laitteelle on Vekkelin mukaan maailmanlaajuiset markkinat.

– Kaikissa maissa, joissa syödään eläimiä, on luita, joita voi käyttää elintarvikkeeksi. Puhumme kymmenistä miljardeista kiloista luita, joita voisi hyötykäyttää.

Aiemmin Vekkeli on esimerkiksi pyörittänyt yritystä, joka valmisti hyönteiskasvattamoja.

Ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus kiinnostavat

Ympäristöystävällisempiä elintarvikkeenvalmistusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Näin toteaa Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtaja Satumaija Levón.

– Ympäristöarvojen korostuessa mietitään entistä enemmän sitä, miten maailman kasvavalle ihmismäärälle saadaan tuotettua kestävästi ruokaa. On ryhdytty pohtimaan, syntyykö jossain elintarviketuotannon sivuvirtaa, jota voisi hyödyntää tuotteiden valmistuksessa.

Avaa kuvien katselu Elintarviketeollisuusliiton asiantuntijan mukaan vielä on kiinnitettävä huomiota siihen, kuka maksaa raaka-aineen kuljettamisen ja käsittelyn. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Myös kustannukset voivat olla pienemmät, kun mahdollisimman suuri osa raaka-aineesta hyödynnetään.

Erilaisia elintarviketeollisuuden sivuvirtoja on kautta aikojen hyödynnetty esimerkiksi eläinten rehuna ja nykyisemmin osana kuluttajatuotteita. Esimerkiksi virvoitusjuomissa voidaan hyödyntää hedelmien kuoria, ja ulkonäöltään vialliset makeiset kaupitellaan hävikkipussissa, Levón pohtii.

– Yhä enemmän on näitä uusia arvopohjaisia yrityksiä, jotka saavat bisnesideansa siitä, että jonkun toisen jäte on itselle arvokasta raaka-ainetta. Tällaisia startup-yrityksiä on viime aikoina syntynyt tähän ruokaketjun ympärille.

Kalanruotoja syödään jo

Tällä hetkellä kotkalainen Superground oy on keskittynyt markkinoimaan laitettaan Suomeen ja Eurooppaan. Suoria kilpailijoita yrityksellä ei ole, eivätkä EU:n byrokraattiset kiemurat ole aiheuttaneet suurempaa päänvaivaa.

Suurin kysymys lieneekin, ovatko tavalliset kuluttajat valmiita syömään esimerkiksi kananluista valmistettuja kananugetteja. Supergroundin perustajan Santtu Vekkelin mielestä ovat, erityisesti kun kyse on kalanruodoista.

– Sellaista kuluttajaa ei juuri ole, joka ei olisi syönyt kalanluita aika suurtakin määrää. Jos on syönyt vaikka muikkuja, niissä on ollut ruodot mukana. Ihmisillä on siis jo kokemusta luiden syömisestä.

Avaa kuvien katselu Santtu Vekkeli sanoo olevansa ”yllättynyt ja pettynyt” jos eläimistä ei lähitulevaisuudessa syödä suurempaa osaa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Ihmiset haluavat, että raaka-aineesta käytetään elintarvikkeena niin suuri osa kuin mahdollista, Vekkeli uskoo.

– Niin kauan kun tuote on vähintään yhtä hyvän makuinen kuin ennen, se ei ole ongelma.