Naapuriasunnon lyhytvuokraus voi olla vakiasukkaan painajainen – Rovaniemeläinen taloyhtiö haluaa lopun tälle rumballe

Rovaniemi elää talvimatkailun huippuvuotta ja samalla huoneistojen lyhytvuokraus on lisääntynyt. Visit Rovaniemi arvioi, että noin kolmannes Rovaniemen miltei miljoonasta majoitusvuorokaudesta yövytään lyhytvuokrauksessa.

Suomalainen lainanvertailupalvelu Etua.fi selvitti miten paljon Airbnb- ja Vrbo-majoittajat tienasivat Suomessa viime vuonna. Tässäkin selvityksessä Rovaniemi nousi kärkisijalle parhaiten tuottaneena majoituskuntana.

Rovaniemellä on kerrostaloja, jotka ovat lähes kokonaan lyhytvuokrauksessa. Vuokrausalustana ovat yleensä Airbnb tai Booking.com. Joissakin taloyhtiöissä halutaan rajoittaa jatkuvaa lyhytvuokrausta sillä perusteella, että se muistuttaa ammatillista majoitustoimintaa. Ongelmiin puuttuminen on kuitenkin vaikeaa.

”Sisääntulo on kuin hotellin pyöröovi”

Rovaniemen keskustassa sijaitseva As. Oy Lossitörmän hallitus teki toimenpidepyynnön kaupungin rakennusvalvontaan lopettaakseen majoitustoiminnan, jota yhtiö pitää lainvastaisena.

Rakennusvalvonta onkin antanut kehotuksen taloyhtiölle ja kahdelle huoneiston haltijalle lopettaa maankäyttö- ja rakennuslain vastainen toiminta. Jos kehotus ei tepsi, rakennusvalvonnalla on käytössään pakkokeinoja ja viime kädessä taloyhtiö voi ottaa huoneiston haltuunsa.

Taloyhtiössä on kolme asuntoa, joissa ei asu kukaan, mutta ne ovat jatkuvasti tarjolla lyhytvuokraukseen, yksi jopa paikallisen hotellin kautta. Ongelmat ovat lisääntyneet vuosien mittaan, aikoinaan eräässä huoneistossa myytiin seksiä. Se on nyt loppunut, mutta jatkuva ihmisralli turhauttaa, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Taina Torvela.

Torvelan mukaan majoituksen riskit ja ongelmat jäävät muiden osakkeenomistajien ja taloyhtiön vastuulle.

– Välillä sisääntulo on kuin hotellin pyöröovi. Ihmisiä tulee ja menee. Pari päivää sitten oli vähältä piti -tilanne, kun eräs majoittuja ei osannut käyttää uunia ja palovaroittimet soivat. Tämä on vakava asia, kyseessä on ihmisten kotirauha - eihän kukaan halua asua talossa joka on kuin hotelli.

Taina Torvelan mukaan lyhytvuokraus, jossa asunnon haltija asuu huoneistossa ja vuokraa sitä satunnaisesti ei ole ongelma, vaan nimenomaan toiminnan ympärivuotisuus.

Avaa kuvien katselu Kotirauha on pyhä asia, jota pitää puolustaa, sanoo Taina Torvela. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Asunnon haltuunotto voi johtaa oikeusprosessiin

Joulukuussa Rovaniemen kaupunki julkisti omat, lyhytvuokrausta koskevat ohjeet. Ohjeistuksessa on listattu neuvoja esimerkiksi niille asunnon omistajille ja vuokralaisille, jotka lyhytmajoitustoimintaa haluavat harjoittaa, sekä taloyhtiölle ja naapureille.

Varsinaisia sääntöjä ei ole kirjattu, sillä laki on epämääräinen sen suhteen mitä toistuva lyhytvuokraus tarkoittaa.

Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen tunnistaa ongelman.

– Lainsäädäntö on tällä kohtaa epäselvä. Kun pitää ottaa kantaa siihen, minkälainen vuokraaminen on asunnossa käyttötarkoituksen vastaista, ajaudutaan tulkinta tilanteisiin.

Virpi Hienonen asettaa toiveensa uuteen hallitukseen.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lyhytvuokraukseen liittyvää lainsäädäntöä selkeytetään ja se antaa mahdollisuuden parempaan puuttumiseen kuin nyt.

Entä asunnon haltuunotto sillä perusteella, että siellä harjoitetaan majoitustoimintaa?

– Ei ole yhtään ennakkotapausta siitä, että pelkän lyhytvuokrauksen ja käyttötarkoituksen vastaisuuden perusteella olisi hallintaan otettu asuinhuoneisto. Tilanne on eri, jos lyhytvuokrauksesta aiheutuu yhtiössä merkittäviä häiriöitä ja haittaa. Se on taloyhtiön kannalta riskipeliä lähteä hakemaan haltuunottoa. Se voi johtaa oikeusprosessiin, jonka voi myös hävitä.

Taina Torvela on tästä eri mieltä.

– Koen, että taloyhtiömme on tienraivaaja asiassa, josta monet muutkin taloyhtiöt ovat huolissaan. Mielestäni lait tarjoavat jo nyt riittävät keinot haltuunottoon.

Koen, että taloyhtiömme on tienraivaaja asiassa. Taina Torvela

Torvela kertoo olleensa mukana vapaamuotoisessa tapaamisessa, johon osallistui toistakymmentä taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajaa tai jäsentä. Kävi ilmi, että jatkuva lyhytvuokraus koetaan ongelmaksi monessa muussakin taloyhtiössä. Monikaan ei tiedä mistä aloittaa.

– Itsekin olen huomannut, että juridista apua tarvitaan paljon.

Taina Torvela on saanut reippaasti kuraa niskaansa somessa aiheesta. Rovaniemellä on paljon ihmisiä, jotka saavat tuloja lyhytvuokrauksesta.

– Koen, että minua ei ole ymmärretty oikein. En vastusta lyhytvuokrausta, vaan mielestäni laitonta majoitustoimintaa.