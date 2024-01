Some-kampanjoinnista puuttuu sisältöä – viestinnän professori: ”Tärkeintä näyttäisi olevan, että saa postauksia”

Presidenttiehdokkaiden some-kampanjoinnissa keskitytään laadun sijasta määrään, arvioi asiantuntija.

Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotaluksen mukaan osasta julkaisuista puuttuu sekä asiasisältö että viihdyttävä idea tai huumori. Julkaisut on tehty vain aktiivisen some-läsnäolon vuoksi.

– Tärkeintä näyttäisi olevan, että saa joka päivä paljon postauksia, eikä se, että niissä on sisältöä, Isotalus sanoo.

Erityisesti nuorta äänestäjäkuntaa tavoitellessa ehdokkaat pyrkivät vain tulemaan tutuiksi, sillä kaikki nykyiset ehdokkaat eivät ole tuttuja nuorisolle, professori arvioi.

– Some-päivityksillä voi tehdä itsestään tutun kasvon, kyllähän sellaista ennemmin äänestää kuin sellaista, josta ei ole koskaan kuullutkaan, Isotalus sanoo.

Presidentinvaalien luonne henkilövaaleina näkyy, ja ehdokkaiden yksityiselämä on enemmän esillä kuin eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi presidenttiehdokkaiden puolisot ovat paljon esillä somessa.

Edellisissä vaaleissa analysoitiin Facebookia, nyt Tiktokia

Nyt käytävissä vaaleissa yhtenä ilmiönä on Tiktokin ja Instagramin kasvanut merkitys.

Edellisissä vuoden 2018 presidentinvaaleissa julkisuudessa analysoitiin Sauli Niinistön Facebook-suosiota sekä Twitteriä.

Nyt julkisuudessa on puitu Tiktokia, jota lähes kaikki ehdokkaat käyttävät. Sovelluksen Kiina-yhteydet herättävät epäilyksiä Suomessa ja Euroopassa.

Tiktokissa ja Instagramissa suosittuja ovat lyhytvideot, joissa ehdokkaat esimerkiksi vastaavat nopeasti kysymyksiin.

Kysymykset voivat olla spontaaneja tai etukäteen suunniteltuja, joskus aiheet ovat asiapitoisia, mutta ne voivat olla myös keveitä.

Somessakin laatu maksaa

Somen merkitys vaaleissa kasvaa vuosi vuodelta, eivätkä nämä presidentinvaalit ole poikkeus.

Sosiaalinen media on nähty tasa-arvoisempana kampanjointialustana kuin perinteinen media, sillä somessa kampanjointi ei ole yhtä kallista kuin TV:ssä mainostaminen.

Pekka Isotaluksen mukaan tämä pitää yhä paikkaansa, mutta somen merkityksen lisääntyessä myös laatuerot näkyvät yhä enemmän julkaisuissa. Kuluja tulee muun muassa kampanjoiden suunnittelusta, videoiden kuvauksesta ja leikkauksesta.

– Kärkiehdokkailla on selvästi ammattikuvaaja mukana ja videoissa näkyy aika ja vaiva, Isotalus sanoo.

Yksi ehdokas eroaa muista

Sosiaalisen median kenttä on pirstaloitunut. Viimeisimpiä muutoksia on, että X:n (entinen Twitter) kilpailijaksi on tullut Threads.

Isotaluksen mukaan ehdokkaat ovat näkyvästi läsnä useilla sosiaalisen median alustoilla.

Poikkeuksena on perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho, joka julkaisee itse pääasiassa X:ssä. Omaa Tiktok-tiliä hänellä ei ole lainkaan.

Isotaluksen mukaan tämä ei tarkoita, että Halla-ahon näkyvyys olisi huonompi, sillä hänen kannattajansa kampanjoivat ehdokkaansa puolesta.

Sosiaalisen median seuraamista vaikeuttavat pirstaloitumisen lisäksi algoritmit, jotka räätälöivät sisällön käyttäjille entistäkin tarkemmin omien mielipiteiden ja elämänpiirin mukaan.

– Vaikea pystyä seuraamaan, mitä siellä oikeasti tapahtuu, että se oma kupla ei vaikuta, mitä siellä näkyy.

Aina algoritmit eivät kiihdytä vaalihuumaa. Joillekin algoritmi voi näyttäytyä siten, että vaalimainoksia ei näy lainkaan somevirrassa.