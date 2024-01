Vainajien hautaaminen on ruuhkautunut Oulussa – kylmäsäilytystiloja on liian vähän

Oulun yliopistollisen sairaalan pihalla on viisi kylmäkonttia. Konttien piti olla väliaikainen ratkaisu koronaepidemian varalta, mutta toisin kävi.

Viimeisimpään tyhjänä olleeseen on juuri laitettu sähköt päälle, koska vainajia on niin paljon. Kontteihin mahtuu kolmisenkymmentä edesmennyttä.

– Patologian laitoksella kylmäsäilytyspaikkoja on noin 50 ja Oulun kaupunginsairaalassa jonkin verran. Se on kyllä aivan liian vähän näin isoon kaupunkiin, kertoo patologian ylilääkäri Saila Kauppila Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikeskuksesta.

Kovilla pakkasilla kontteja joudutaan lämmittämään, sillä konttien lämpötila vastaa jääkaappilämpötilaa. Niistä oli tarkoitus luopua, mutta esimerkiksi nyt vuodenvaihteessa kuolleiden määrä on kasvanut niin, että miltei kaikki ovat käytössä.

– Nyt eletään pahinta infektioaikaa ja väestö vanhenee. Se näkyy meillä. Jos seurakunnilla on jonoja hautauksissa, se heijastuu myös tänne patologian laitokselle. Jossakin vainajia pitää säilyttää ennen hautaamista.

Myös esimerkiksi Helsingissä vainajien säilytystiloista on nyt pulaa.

Vuodenvaihteessa kuolemantapauksia normaalia enemmän

Myös hautaustoimessa vuodenvaihde on ollut työteliäs. Oulun seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärven mukaan kuolleita on ollut normaalia enemmän.

– Mielestäni nyt on ollut poikkeuksellisen paljon kuolemantapauksia ja hautajaisia. Tämä on ruuhkauttanut meidän toimintaa. Samaa viestiä olen kuullut muualtakin päin Suomea.

Kylmätilojen puute aiheuttaa ongelmia Oulun hautausmaalla Intiössä. Kappelin viidenkymmenen vainajan säilytystilat ovat olleet täynnä vuodenvaihteen ajan.

Avaa kuvien katselu Oulun hautausmaalla on maksimimäärä kontteja käytössä. Kappelin tuleva remontti helpottaa tilannetta jonkin verran. Kuva: Juha Hintsala / Yle

Pihalla on tuotu seitsemän kylmäsäilytyskonttia, joihin mahtuu yhteensä nelisenkymmentä vainajaa. Niihin hautaustoimistot voivat tuoda arkutettuja vainajia sairaalasta odottamaan hautausta.

– Välillä nämäkin loppuvat kesken, ja silloin sitä ruuhkaa syntyy, sanoo Vuontisjärvi.

Vuontisjärven mukaan Oulun kokoisessa kaupungissa pitäisi olla paljon enemmän kylmätiloja vainajille.

– Ruuhkaketju on monen eri tekijän summa. Tämä on koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta koskeva kysymys, johon tulisi löytää ratkaisu.

Vuontisjärvi muistuttaa, että kuolema on osa elämän kokonaisuutta ja vainajien säilyttämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

– Se on samalla omaisten hyvinvointia, kun he tietävät, että heidän rakas henkilö on turvallisesti säilytyksessä ja vainajahuolto on toiminut hyvin.