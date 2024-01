Tonnin tilausbiisejä ja ”salaseuran” rahoittamia levyjä – Kauko Röyhkä kehitti uusia myyntikanavia kun levymyynti näivettyi

Kauko Röyhkä istuu työhuoneensa nojatuolissa ja näppäilee kitaraansa. Lattialla on rivissä vino pino vinyylilevyjä, kirjahyllyssä englantilaisia musiikkilehtiä ja romaaneja, joista osa on Röyhkän itsensä kirjoittamia.

Röyhkä on elättänyt itsensä taiteilijana siitä lähtien, kun hän täytti 21 vuotta. Vaikka hän ei ole koskaan ollut mikään stadionluokan artisti, musiikki ja kirjallisuus ovat pitäneet miehen leivän syrjässä kiinni jo yli neljänkymmenen vuoden ajan.

Menestystäkin on tullut. Esimerkiksi vuonna 2008 ilmestynyt, Riku Mattilan kanssa tehty levy sai kriitikoilta suitsutusta ja se nousi yli kymmenentuhannen myynnillään Suomen albumilistan kakkoseksi. Tulevaisuus näytti valoisalta.

– Viisitoista vuotta sitten oli vielä normaalit keikkakuviot, pääsi festareille soittamaan, ja uudet biisit saattoivat soida radiossa, Röyhkä muistelee.

Samana vuonna, kun Röyhkän ja Mattilan levy keikkui listoilla, Spotify aloitti toimintansa. Suoratoistopalveluiden tulo mullisti nopeasti koko levybisneksen.

Vuonna 2011 ilmestynyt Röyhkän ja Mattilan toinen yhteislevy myi enää nelisentuhatta kappaletta.

Levymyynnin vähentyminen on näkynyt myös Röyhkän rahapussissa. Jotain on pitänyt kehitellä.

– Aika on muuttunut, ja meidän muusikoiden pitää jollain tapaa pystyä vastaamaan ajan muutoksiin.

Korona-ajan tarjous: tonnilla tilausbiisi

Koronan aikana muusikoiden kurimus syveni, kun kaikki keikatkin peruttiin.

Röyhkä keksi alkaa tehdä tilausbiisejä. Fanit ostivat niitä esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi läheisilleen. Röyhkä sijoitti sanoituksiinsa asioita, jotka oli napattu lahjan saajan elämästä.

Röyhkän täysin yksin tekemä biisi maksoi tuhat euroa, ja parilla tonnilla kappaleen taustalle sai soittamaan myös bändin.

– Niitä biisejähän meni kaupaksi helkkarin hyvin. Silloin mä tajusin, että ihmiset ovat valmiita maksamaan tästä mun musiikista muutakin kuin CD:n tai LP:n hinnan.

Salaseura rahoitti Röyhkän levyn

Röyhkä perusti suljetun Facebook-sivuston, johon liittyminen maksaa 50 euroa. Facebook päivityksissään hän kertoo elämästään ja julkaisee keikkaklippejä, jotka eivät ole muualla nähtävissä.

Facebook ryhmän osallistumismaksuilla rahoitettiin myös viime kesänä ilmestynyt LP-levy Pilvet meren yllä.

Faniyhteisön ja yhteisrahoitteisen levyn yhdistäneen järjestelmän ideoi Simon Bergman Super NFT Societystä.

Röyhkän uusin levy on varsin eksklusiivinen julkaisu. Levy ei ole myynnissä missään tavallisessa myyntikanavassa: sitä ei voi ostaa sen enempää netistä kuin levykaupoistakaan. Levyä ei ole erikseen jaeltu edes radioasemille.

Avaa kuvien katselu Yhteisrahoituksella kustannetun levyn takakannen alareunassa on kaikkien rahoittajien nimet. Kuva: Juha Metso

LP-levyn rahoitukseen osallistuneet fanit saivat nimensä levyn kanteen, ja he voivat ladata itselleen myös levyn digi-version, jota on muiden turha etsiä suoratoistopalveluista.

– Tämä on tällaista pienlevy-yhtiö toimintaa. Toiminnan tekee jännemmäksi se, että sen takana on tavallaan ”salaseura”, Röyhkä kuvailee.

Avaa kuvien katselu Kuvakaappaus kitaristi Timo Tolkin Facebook päivityksestä, jossa hän kertoo ottavansa tekemänsä musiikin pois suoratoistopalvelu Spotifystä.

1,3 miljoonaa striimiä = 4 400 euroa

Anssi Kela avasi joitain vuosia sitten suoratoistopalveluista ja radiosoitoista saamiaan tienestejä. Vuonna 2013 Kelan jättihittiä Levoton tyttö soitettiin suoratoistopalveluissa peräti 1,3 miljoonaa kertaa.

Hän sai Levottoman tytön striimauksista tekijänoikeustuloineen kaikkiaan 4 400 euroa. Yhdestä soittokerrasta kilahti siis Kelan tilille 0,0035 euroa.

Kelan pelasti runsas radiosoitto, josta hän tienasi vuodessa 58 713 euroa – 13 kertaa enemmän kuin Spotifystä.

Kauko Röyhkän uutta levyä ei jaettu radioille, joten hän ei voi saada biisien radiosoitosta tekijänoikeustuloja. Tämä ei Röyhkää vaivaa.

– Radioissa on soittolistat, joissa on aina samat artistit. Eli mun on aika vaikea saada uutta musaa kuuluville missään. Ja tämmöinen täsmäisku, jossa levy menee suoraan ”hyviin koteihin”, on se idea.

Avaa kuvien katselu Levynjulkaisutilaisuus keräsi paikalle kuutisenkymmentä Kauko Röyhkän levyä rahoittanutta fania. Kuva: Juha Metso

Röyhkä piti ensimmäisen levyn ilmestyttyä fanitapaamisen Helsingissä. Keskellä päivää järjestettyyn tilaisuuteen tuli kuutisenkymmentä levyn rahoittanutta fania. Röyhkä kirjoitti nimmariaan levyihin, ja fanit kyselivät artistin kuulumisia.

– Oli kiva nähdä kaikkia niitä ihmisiä, jotka oli ollut mukana tässä rahoitussysteemissä. Tuntui siltä, että tässä pystytään luomaan kontakti siihen pieneen porukkaan, joka on olemassa.

Oman fanisivuston pyörittäminen ja fanien rahoittamat levyt sopivat varmaan parhaiten artisteille, joilla on jo valmiiksi fanipohjaa.

Nyt Kauko Röyhkä valmistelee jo seuraavaa yhteisrahoitettua LP-levyään.

Katso Puoli seiskan juttu Kauko Röyhkän uuden levyn synnystä ja kuuntele maistiainen Röyhkän Jokilaiva kappaleesta.