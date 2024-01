Turistiseuruetta epäillään arvokkaiden talvivaatteiden varastamisesta Levillä

Lapin poliisi nappasi varastelleen seurueen kiinni. Tapahtuneen esitutkinta on vielä kesken.

Poliisi epäilee Kittilän Levillä tammikuun alussa lomailleen seurueen varastaneen kalliita talvivaatteita ja aiheuttaneen tuhansien eurojen vahingot paikallisille vaateliikkeille.

Ulkomaalaiseen perheseurueeseen kuuluivat isä, äiti, heidän aikuinen tyttärensä ja tämän mies. Valvontakameroiden mukaan he kiertelivät ruuhkaisissa liikkeissä ja myyjiltä huomaamatta repäisivät hälyttimet irti piilottaen niitä muiden vaatteiden taskuihin.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että varastamansa vaatteet seurue sulloi tyhjään lastenvaunuun. Hälyttimiä poistaessa epäiltyjen käsiin tuli vertavuotavia haavoja, joilla he sotkivat liikkeeseen jääneitä vaatteita.

Perhe oli myös käynyt ruokailemassa ravintolassa ja jättänyt laskun maksamatta.

Poliisi sai seurueen kiinni, yksi pari nutukkaita etsii vielä omistajaa

Poliisi otti henkilöt kiinni ja pidätti heidät. Esitutkinnassa epäillyt kiistivät anastaneensa tuotteita. He kertoivat unohtaneensa maksaa vaatteet, mutta suostuivat korvaamaan osan vahingoista. Poliisi takavarikoi seurueen hallusta käteistä rahaa.

Vaateliikkeille on aiheutunut rötöstelystä yhteensä useiden tuhansien eurojen vahinko.

Poliisin mukaan pidätetyt on sittemmin vapautettu ja he ovat palanneet kotimaahansa. Asiaa tutkitaan varkautena, esitutkinta on kesken.

Seurueen hallusta oli lisäksi löytynyt uudet ja käyttämättömät siepakkaat/nutukkaat, joiden omistajuus ei ole tiedossa. Niitä voi tiedustella tuntomerkkejä vastaan Kittilän poliisiaseman rikostutkinnalta numerosta puh. 0295 466 990.