Suomessa on 9 kuntaa, joissa ei myyty viime vuonna yhtään omakotitonttia – katso oman kuntasi tilanne

Sotkamon (vas.) ja Janakkalan (oik.) tonttimyynti on ollut vähäistä viime vuonna. Pertunmaa on puolestaan yksi yhdeksästä kunnasta, jossa ei myyty ainuttakaan tonttia viime vuonna.

Omakotitonttien myynti hidastui koronavuosien jälkeen. Viime vuonna Suomessa myytiin kolmannes vähemmän tontteja kuin huippuvuonna 2021. Syynä tonttikaupan hyytymiseen olivat muun muassa korkojen nousu, inflaatio sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus.

Nyt kaupaksi käyvät erityisen hyvät tontit, esimerkiksi rantatontit meren tai järven äärellä.

Maanmittauslaitoksen Ylelle kokoama omakotitonttien myyntitilasto vuosilta 2020–2023 antaa näkymän siitä, mitä kuntien tonttitilanteelle kuuluu nyt.

– Kyllähän koronavuodet olivat poikkeuksellisen vilkkaita kiinteistöjen kaupassa. Syksyllä 2022 kiinteistökauppojen määrä alkoi hidastua. Vuonna 2023 kaupankäynti muuttui aika hitaaksi, sanoo rekisteripäällikkö Saara Saari Maanmittauslaitokselta.

Avaa kuvien katselu

Maanmittauslaitoksen tilasto kertoo nimenomaan myydyt pientalotontit. Kaupat on tehty joko kaupanvahvistajavahvistuksin tai kiinteistövaihdannan palvelun kautta. Kuntien lisäksi tilastossa ovat mukana myös yksityisten myymät tontit.

Tilastossa eivät näy kuntien tai yksityisten vuokraamat tontit. Seuraava listaus kertoo tarkemmin tonttikaupoista kunnittain. Hakutoiminnolla voit katsoa oman kuntasi tilanteen.

– Tonteista voidaan todeta, että tässä on isoja eroja eri kuntien ja kaupunkien välillä. Tämä varmasti johtuu osittain siitä, että kaavat ovat valmistuneet eri tahtiin. Yksittäisen kunnan kohdalla voi löytyä poikkeuksellisia lukuja vielä vuonna 2023, Saari sanoo.

Ihmiset odottavat, mihin maailma asettuu

Maanmittauslaitoksen tilastosta löytyy kuntia, joissa ei ole tehty ainuttakaan tonttikauppaa. Yksi niistä on Pertunmaa. Se on Etelä-Savossa, Hämeen rajalla sijaitseva pieni kunta. Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen sanoo, että moni haluasi rantatontin, mutta sellaisia kunnassa ei ole tarjolla.

Pertunmaa on paininut pitkään talousvaikeuksien kanssa, ja on joutunut jo pari kertaa valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyyn. Parhaillaan se on keskellä kuntaliitosneuvotteluja. Kunnan tilanne tuskin houkuttelee omakotirakentajia.

Aivan toisenlainen tilanne on Simossa, joka sijaitsee Perämeren rannikolla. Siellä kunta on onnistunut tonttikaupoissa. Simon tekninen johtaja Ilkka Soukka kertoo, että siihen on syynä kunnasta löytyvät merenrantatontit. Muun muassa Leuannokassa sellaisia on tarjolla.

Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala (vas.), Pertunmaan kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen ja Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen todistavat, että omakotitonttien myynti takkuaa eri puolilla Suomea.

Janakkalassa Kanta-Hämeessä ollaan keskellä Etelä-Suomea, mutta silti kunta ei myynyt yhtään tonttia. Yksityisiä kauppoja tehtiin 17. Kunnanjohtaja Reijo Siltala arvioi, että Janakkalassa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Kainuussa sijaitseva Sotkamon kunta myi yhden tontin ja siltä lunastettiin kaksi vuokratonttia. Lisäksi kunnassa oli muutama yksityinen tonttikauppa. Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen ei ole kuitenkaan kovin huolissaan. Tilanne on samanlainen koko maassa. Ihmiset ovat odottavalla kannalla ja pohtivat, mihin maailma asettuu, kunnanjohtaja pohtii.

Vuokraaminen on vaihtoehto

Saara Saari Maanmittauslaitokselta muistuttaa, että tilastoa katsoessa on huomioitava kunnan tonttipolitiikka. Siis myyvätkö kunnat tontteja vai vuokraavatko niitä.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki luovuttaa omistamiaan omakotitalotontteja yleensä vuokraamalla. Myös Oulun kaupungin omakotitontin luovutuksista suurin osa on vuokratontteja. Vuokraaminen on yksi keino houkutella omakotirakentajia.

Kehittämispäällikkö Tiina Hartman Kuntaliitosta kertoo, että kunnan näkökulmasta vuokraaminen voi olla pidemmällä tähtäimellä parempi keino.

Vuokratulo on tasaista, eikä maasta tarvitse luopua. Jos taas kunta tarvitsee myyntituloja, silloin voidaan kunnassa päättää, että tietyn alueen tontit ovat vain ostettavissa.

Helpotus omakotitalosta haaveilevalle

Hartman arvelee, että vuokraaminen on otettu kunnissa entistä useammin keinoksi tonttien luovuttamisessa.

– Vuokrausmahdollisuus on helpottanut omakotitalosta haaveilevien tilannetta, kun lainamäärän on voinut pitää kohtuullisena. Monet myös lunastavat vuokratontin omaksi jossain vaiheessa, jos se on mahdollista, kehittämispäällikkö kertoo sähköpostitse.

Saari ei lähde viime vuosien tilastojen perusteella ennustamaan tonttien menekkiä tänä vuonna. Paljon on kiinni kuluttajan luottamuksesta omaan talouteen.

Asiantuntijat arvioivat, että asuntokaupan horros alkaa olla ohi. Suosituimpia perheasuntoja kysytään ainakin isommissa keskuksissa niin, että välittäjiltä uhkaa tarjonta loppua. Näkyykö innostus jossain vaiheessa myös omakotirakentamisena, jää nähtäväksi.

Voit keskustella aiheesta 23.1. kello 23:een asti.