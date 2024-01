Mauri Peltokangas ehdottaa itärajan takaa tulevien turvapaikanhakijoiden passittamista säilöönottokeskuksiin

Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokangas (ps.) sanoo pitävänsä viranomaisten arvioita itärajan kautta saapuviin turvapaikanhakijoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä erittäin huolestuttavina.

Suojelupoliisi arvioi tänään Ylelle, että Venäjä pyrkii saamaan osaa Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista tiedustelijoikseen. Venäjän tiedustelun toimintamenetelmiin kuuluu Supon mukaan yleisesti yrittää saada joitain Suomeen Venäjältä tulevia henkilöitä tekemään yhteistyötä kanssaan.

Lisäksi keskusrikospoliisi on arvioinut sisäministeriön taustamuistion mukaan, että itärajan yli Suomeen on jo saapunut luvattomasti henkilöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sisäiselle turvallisuudelle.

– Luotan kyllä viranomaisten tietotaitoon, että tästä siellä varmasti on kysymys. Näin ollen keinoja tulee yhä vain kiristää, Peltokangas sanoo Ylelle.

Tiukemmilla keinoilla Peltokangas sanoo tarkoittavansa esimerkiksi sitä, että itärajan kautta luvattomasti tulevat henkilöt sijoitettaisiin säilöönottokeskuksiin.

– Tällaisilla henkilöillä ei saa olla mitään mahdollisuutta päästä Suomen alueella vapaasti liikkumaan, vaan ihmiset kiinni ja säilöönottokeskukseen, josta on vapaa pääsy kotimaihinsa, mutta ei Suomen yhteiskuntaan vaarantamaan meidän kuvioita.

Hallintovaliokunnan kokoomuslainen varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen on arviossaan maltillisempi.

– Kaikki maahantulijat pitää pystyä tunnistamaan ja rekisteröimään hallitusti kaikissa tilanteissa, ja tässä on ensikädessä tärkeintä, että meidän viranomaisilla on riittävät resurssit tähän, Keto-Huovinen sanoo.

Hän huomauttaa, että hallitusohjelmassa resurssointiin on kiinnitetty huomiota.

– Se, että meillä saadaan kaikki nämä ihmiset rekisteröityä ja tunnistettua ja tarpeellisissa tilanteissa rajoitettua heidän liikkumistaan, vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen.

Keto-Huovinen ei halua ottaa kantaa Peltokankaan ajatukseen kaikkien turvapaikanhakijoiden ottamisesta säilöön, mutta toteaa, että ajatuksen lainmukaisuutta pitäisi ensin selvittää.

Tällä hetkellä turvapaikanhakijan voi lain mukaan ottaa säilöön vain tietyissä lain määrittelemissä erityistapauksissa.

Peltokangas haluaa aidan koko itärajalle

Viime viikolla hallitus päätti matkustajaliikenteen rajoitusten jatkamisesta Suomen itärajalla.

Matkustajaliikenteen täyssulku jatkuu itärajalla 11. helmikuuta saakka.

Syynä on välineellistetty maahantulo, jonka myötä Suomeen on itärajan yli saapunut elokuusta lähtien yli 1 300 turvapaikanhakijaa.

Peltokankaan mukaan pysyvämpää ratkaisua itärajan tilanteeseen pitäisi kiirehtiä.

– Luotan siihen, että kiirehditäänkin, koska tilanne on selkeästi päällä.

Hän muun muassa toivoo koko Suomen ja Venäjän rajan kattavaa aitaa, johon liittyen hän peräänkuuluttaa Euroopan unionin vastuuta.

– Nyt on aika viestittää Euroopan unioniin, että rahoitus aitaan pitää tulla sieltä. Se ei ole yksin Suomen tehtävä. Me olemme ulkorajavaltio, jossa on yhteistä rajaa yli 1 300 kilometriä sotaa käyvän maan kanssa, Peltokangas perustelee.

Hän huomauttaa, että pelkkä aita ei ole pääasia, vaan siihen liittyvä kokonaisinfra.

– Aidan mukana tulee esimerkiksi tie, joka lisää valvonnan tehokkuutta.

Riittäisivätkö säilöönottopaikat?

Säilöönoton lisäämisen mahdollisuutta arvioitiin myös viime viikolla julkaistussa sisäministeriön päätösmuistiossa, jossa perusteltiin itärajan pitämistä kiinni.

Muistion mukaan säilöön ottamisella voidaan jossain määrin vaikuttaa sisäiselle turvallisuudelle aiheutuviin uhkiin. Säilöönottokapasiteetti on kuitenkin rajallinen.

Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä, yksi Helsingin Metsälässä ja toinen Konnunsuolla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Niiden kapasiteetti on jatkuvasti käytössä, sillä niitä käytetään myös muualta kuin itärajan yli tulevien sijoittamiseen.

Säilöönottopäätös tehdään aina yksilöllisen harkinnan perusteella. Nykylain mukaan ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön, jos lievemmät turvaamistoimet on arvioitu riittämättömiksi.

– Jotta viranomaiset kykenisivät tunnistamaan maahantulijoiden joukosta mahdollista turvallisuusuhkaa aiheuttavat tai pakenemisvaarassa olevat henkilöt, tulisi maahantulijoiden määrää pystyä hallitsemaan viranomaisresurssit huomioiden, muistiossa todetaan.

Päivitys 16.1.2024 klo 17.43: Lisätty Pihla Keto-Huovisen kommentit.